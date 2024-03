Ivanović: Ujedinjena Evropa garant stabilnosti i sigurnosti kontinenta

Podgorica, (MINA) – Zapadnom Balkanu mjesto u Evropskoj uniji (EU), rekao je crnogorski ministar vanjskih poslova Filip Ivanović dodajući da je ujedinjena Evropa garant stabilnosti i sigurnosti kontinenta.

Ivanović je u okviru drugog dana Antalijskog diplomatskog foruma, govorio na panel diskusiji „Izazovi i mogućnosti na Balkanu“.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), na panelu su govorili i ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, Srbije Ivica Dačić i Sjeverne Makedonije Bujar Osmani, kao i specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan, Stjuart Pič.

„Zapadnom Balkanu je mjesto u Evropskoj uniji (EU). Punopravno članstvo u EU nema alternativu i ostaje cilj koji ujedinjuje region, istovremeno doprinoseći dugoročnoj stabilnosti i prosperitetu”, rekao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, integracioni proces važan je pokretač demokratizacije, mira i izgradnje institucija na Zapadnom Balkanu.

To je, kako je dodao, od posebnog značaja za prevazilaženje duboko ukorijenjenih društvenih, strukturnih izazova.

Osvrnuvši se na brojne geopolitičke promjene koje su obilježile posljednje dvije godine, Ivanović je istakao da različiti globalni i regionalni akteri imaju svoje ciljeve i interese na Zapadnom Balkanu.

On smatra da je zato važno da se ubrza pregovarački proces i izbjegnu rizike koje sa sobom nosi predugo čekanje na članstvo.

“Uvjeren sam da, uz obostranu posvećenost, integracionom procesu možemo dati novu dinamiku, a Crna Gora će, kao predvodnik u pregovorima, nastaviti odlučno sa reformama, kako bismo u što kraćem roku, postali punopravna članica Unije“, kazao je Ivanović.

On je ocijenio i da je napredak zasnovan na zaslugama garancija i potvrda svim državama kadidatima da su vrata EU otvorena i da je proces proširenja živ.

Iz MVP su rekli da se Ivanović u Antaliji sastao potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Moldavije, Mihaijem Popšojem, ministrom vanjskih poslova Turske, Hakanom Fidanom.

Ivanović se, kako se dodaje, sastao i sa ministrima vanjskih poslova Libana Abdalahom Bou Habibom, Paname Janin Tevanej Menkomo, Zimbabvea Frederikom Šava-om, Južnoafričke Republike Grejs Naledi Mandisa Pandor, kao i zamjenicom šefa diplomatije Brazila Laurom de Roša.

Navodi se da je Ivanović razgovarao i sa generalnom direktorkom za Evropu u Evropskoj službi za vanjske poslove, Angelinom Ajnhorst.

“Bilateralni sastanci bili su prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnim globalnim temama i izazovima, ali i za osvrt na mogućnosti snaženja bilateralne saradnje, političkog dijaloga, kao i intenziviranja kontakata u multilateralnim forumima, shodno prioritetima vanjske politike 44. Vlade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ivanović sagovornike upoznao sa jasnom pozicijom Crne Gore.

On je rekao da je Crna Gora država kojoj je cilj da postane naredna članica EU, i da je zemlja privržena multilateralizmu, miru i rješavanju konflikata diplomatskim putem i snaženju bilateralnih kontakata i jačanju partnerstava, savezništva i saradnje sa prijateljskim državama.

Na marginama Foruma, Ivanović je razgovarao sa Dačićem, ministrima vanjskih poslova Albanije Iglijem Hasanijem, Luksemburga Havijerom Betelom, Rumunije Luminicom Odobesku, diplomatskim savjetnikom predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, Anvarom Mohamedom Gargašom.

Ivanović je, kako se dodaje, razgovarao i sa nekadašnjim šefom turske diplomatije koji je pokrenuo organizaciju Antalijskog diplomatskog foruma 2021. Godine, Mevlutom Čavušogluom.

