Ivanović: Crna Gora će do kraja mjeseca dobiti novu vladu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će do kraja mjeseca dobiti novu vladu, kazao je funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Filip Ivanović.

On je, u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore, rekao da u ovom trenutku Građanski pokret URA neće biti dio vlade.

“Postoji šansa i mogućnost da, u kontekstu formiranja potrebne većine za deblokadu pravosuđa i evropskih integracija u parlamentu, nastavimo razgovore i sa drugim subjektima”, naglasio je Ivanović, prenosi Portal RTCG.

On je naveo da su čelnici svih partija nove većine danas potpisali sporazum o formiranju vlasti.

Ivanović je kazao da je cilj da parlament novo rukovodstvo izabere 26. oktobra, a potom i vladu.

“Crna Gora će do kraja mjeseca dobiti novu vladu, zavisno od procedura u parlamentu, to će biti ostvareno”, rekao je Ivanović.

On je naveo da je pitanje za Ujedinjenu Crnu Goru hoće li oni biti dio nove većine.

Ivanović je kazao da u PES-u žale što je Bošnjačka stranka odlučila da ne bude dio nove vlade.

On je rekao da niko ništa ne može garantovati, ali da je ideja da vlada traje četiri godine.

Ivanović je naveo da postoji čitav niz ciljeva i planiranih reformi za koje je potrebno vrijeme.

„Mi moramo da krenemo u ispunjavanje svih obaveza i reformi sada, da počnemo da intenzivno radimo na planu evropskih integracija, jer ako toga ne bude, onda ni članstva neće biti do 2030. godine“, dodao je Ivanović.

On je kazao da misli da je prvenstveno u interesu građana Crne Gore da se sporazum potpuno poštuje.

Ivanović je potvrdio da je rekonstrukcija vlade planirana i da će nakon nje Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija dobiti ministarska mjesta.

On je naveo da će se ta rekonstrukcija desiti u skladu sa planiranom dinamikom koja je naznačena u sporazumu.

Ivanović je rekao da su precizirali način imenovanja ambasadora i članova organa upravljanja državnih preduzeća.

“Napravili smo dobru osnovu koje treba da se držimo i krećemo u proces, da kažem, departizacije i nadam se da će vlada dati dobar primjer, a Crna Gora se osloboditi onog balasta iz ranijeg perioda da se preko partijske knjižice dolazi na bitne funkcije”, kazao je Ivanović.

On smatra da su kadrovska rješenja za ministre dokaz da se radi o uspješnom timu.

Radi se, kako je rekao, o osobama sa visokim stručnim i moralnim referencama.

On je dodao da je PES otvoren za sve koji mogu da znanjem i strukom pomognu zemlji.

Nosilac liste Albanskog foruma Nik Đeljošaj Đeljošaj kazao je da je Albanski forum dobio mjesto potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku sa resorom ekonomskog razvoja.

O imenima novih ministara, kako je naveo, još nijesu odlučili, već će na Glavnom odboru u nedjelju odlučiti ko će da budu članovi nove vlade.

Đeljošaj je rekao da će se Albanski forum držati sporazuma, koji je potpisan na četiri godine.

„Nadam se da je interes svih da Crna Gora napokon dobije vladu u punom mandatu. Naš cilj je da rješavamo stvari dugoročno, a finalno cilj je da Crna Gora postane dio Evropske unije”, kazao je Đeljošaj.

On je rekao da je Albanski forum jednoglasno odlučila da bude dio nove vlade.

On je dodao da nije bilo zatezanja, i da je vrijeme za novu etapu političkih odnosa u Crnoj Gori.

Đeljošaj je naveo da će insistirati uvijek da budu dio izvršne vlasti, ali ne po svaku cijenu nego da se nađe ono oko čega mogu da se zajedno usaglase.

“U principima koje smo potpisali, vidim sve za šta smo se zagalali, i za zadovoljstvom konstatujem da smo našli zajednički jezik i sa onim subjektima za kojima smo imali razlike u ranijem periodu“, naveo je Đeljošalj.

On je ocijenio da će to donijeti dobro Crnoj Gori, navodeći da isključivost nikada nije dobra.

Đeljošaj je poručio da je cilj da štite državne interese i ono što su ostvarenja Crne Gore.

“Mi smo jedan od onih subjekata koji su garant da će se ti procesi nastaviti. To je važno u vrijeme ove propagande, da Crna Gora ide sad jednim, drugim ili trećim putem, a dok smo mi u vlasti, ona će ići putem kojim je dosad išla”, kazao je Đeljošaj.

