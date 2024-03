Institucije spremne na ključni iskorak u pregovaračkom procesu

Podgorica, (MINA) – Ispunjenje obaveza iz vladavine prava prioritet je svih crnogorskih institucija, iz sve tri grane vlasti, poručeno je sa sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), starješine crnogorskih institucija na sastanku su saopštile da postoji nikad veća odlučnost da se, u saradnji i uz podršku Evropske komisije (EK), u kratkom periodu napravi ključni iskorak u pregovaračkom procesu.

Starješine institucija istakle su da postoji nikad veća odlučnost da se obezbijedi dobijanje Izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, kao i zakazivanje Međuvladine konferencije u junu.

„Oni su upoznali predstavnike EK sa ostvarenim rezultatima, kao i sa tekućim i planiranim aktivnostima koje se preduzimaju s ciljem realizacije evropske agende“, navodi se u saopštenju.

Ministar pravde Andrej Milović kazao je da su resor na čijem je čelu i on lično u potpunosti posvećeni ispunjenju privremenih mjerila.

„Za nas je apsolutni prioritet unapređenje sistema pravosuđa i njegove strukture, profesionalizma, nepristrasnosti i objektivnog rada“, rekao je Milović.

On je istakao da su u periodu od samo par mjeseci intenzivno radili.

„Završili smo Nacrt Strategije reforme pravosuđa 2024-2027 sa pratećim Akcionim planom, poslali je EK na mišljenje i vjerujem da ćemo ubrzo dobiti i povratne informacije sa vaše strane kako bismo usvojili taj značajan dokument do kraja marta, kako smo planirali“, naveo je Milović.

U toku je, kako je dodao, izrada Plana racionalizacije pravosudne mreže, kao i nove Strategije digitalizacije pravosuđa za period od ove do 2027. godine.

Milović je rekao da se posvećeno radi na izmjenama i dopunama ključnih zakonskih akta – Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, kao i da su u izuzetno kratkom periodu ubrzanom dinamikom radili na izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kao i Zakona o državnom tužilaštvu, u komunikaciji sa evropskom stranom.

On je kazao da rade i na izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju korupcije, o specijalnom državnom tužilaštvu i o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

„Takođe ćemo kroz čitav proces izrade navedenih zakona aktivno komunicirati sa EK da u zajedničkoj ekspertizi dođemo do najboljih pravnih rješenja“, rekao je Milović.

Kako je naveo, izmjene i dopune Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći upućene su EK u novembru prošle godine.

„Vjerujem da ćemo ubrzo dobiti vaše komentare na taj zakonski tekst koji bi brzo mogli i da usvojimo, kao i za novi zakon o lobiranju koji je u finalnoj fazi komunikacije sa Evropskom komisijom“, poručio je Milović.

Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da priznanje rada potvrđuje važnost učinjenih napora i predstavlja dodatnu potvrdu da su na pravom putu u stvaranju modernog i efikasnog zakonodavnog okvira za medijski sektor.

Ona je istakla da konstruktivni komentari i podrška EK pomažu da se osigura da zakoni budu usklađeni s najvišim evropskim standardima slobode izražavanja, transparentnosti i zaštite novinarske profesije.

Vujović je kazala da je, mišljenjem Savjeta Evrope na tri medijska zakona, Ministarstvo kulture i medija upravo zaokružilo proces medijske reforme.

„Imajući pred sobom cilj da svaki građanin ima pravovremenu, istinitu i cjelovitu informaciju da bi mogao da odlučuje o sebi i svojoj zajednici, vrhovno načelo da su slobodni i profesionalni mediji temelj zdravog društva, i da nam je zato dužnost da podržimo odgovorno novinarstvo“, navela je Vujović.

Ona je poručila da je interes Ministarstva kulture i medija da se svi napadi na novinare riješe, jer je napad na njih napad na slobodu svakog građanina i na vrijednosti demokratskog društva.

„Te je, u skladu sa opsegom ovlašćenja ovog Ministarstva, učinjeno sve što je u našoj moći“, zaključila je Vujović.

Iz MEP-a su saopštili da je predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać upoznao prisutne da Savjet od početka godine proaktivno preduzeo čitav niz aktivnosti koje se tiču efikasnijeg popunjavanja nedostajućih predsjednika sudova i sudija, aktivnosti koje bi trebalo da stvore uslove za konačni izbor predsjednika Vrhovnog suda, kao i one koje se tiču poboljšanja procedure ocjenjivanja sudija.

On je rekao da je uvjeren da će te aktivnosti uticati na poboljšanje statusa i uslova za rad sudija, koje bi trebalo da adresiraju sve manje interesovanja za sudijsku profesiju i sveobuhvatno poboljšaju stanje u sudstvu.

Državni sekretar u MEP-u i pregovarač za Klaster 1 – Temeljna poglavlja, Bojan Božović, kazao je da su u Vladi svjesni svih izazova i potrebe za hitnim unapređenjem stvari u mnogim oblastima, ali i čvrsto riješeni da ne propuste šansu.

On je istakao da su crnogorske institucije maksimalno posvećene sprovođenju ključnih obaveza, kako bi do ljeta dobili IBAR i otpočeli privremeno zatvaranje drugih pregovaračkih poglavlja.

Prema riječima Božovića, nadležni organi i pregovaračka struktura predano rade.

On je naveo da vjeruje da će uskoro biti donijeti kvalitetni zakoni iz svih oblasti koje su predmet poglavlja 23 i 24, a koji su posebno važni za dobijanje IBAR-a.

„Rezultati koje ostvarujemo i napori koje ulažemo potvrđuju da su crnogorske institucije u čijoj nadležnosti su obaveze iz oblasti vladavine prava, odlučne da u narednih par mjeseci ispune zadatke koji se odnose na preostala mjerila u oblasti vladavine prava“, poručio je Božović.

