Iniciraće izmjene zakona kako bi se Monstatu omogućio pristup bazi MUP-a

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) iniciraće izmjene zakonske regulative tokom vanrednog zasijedanja u januaru, kako bi se Monstatu omogućio pristup bazama podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, čime se, kako su naveli, eliminiše mogućnost potencijalnog unosa nepostojećih građana na popisu stanovništva.

Iz DPS-a su kazali da time žele da omoguće dodatni kontrolni mehanizam koji ima za cilj da popis dovede do kraja uz puno povjerenje svih učesnika tog procesa, kako bi dobili rezultate koji predstavljaju stvarnu sliku stanja u Crnoj Gori.

„I koji će biti priznati od strane svih, kako bi, uz puni legitimitet, mogli da budu korišćeni u kreiranju socio-ekonomske državne politike“, dodaje se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su podsjetili da se pitanjem popisa bave aktivno još od sredine ljeta i da je, kako su naveli, zahvaljujući njima i zalaganju ostalih opozicionih partija i vijeća manjinskih naroda, popis više puta odlagan, kao i da su postignuti uslovi pod kojima se popis održava uz potpisivanje Sporazuma sa Vladom.

„Inicijativa koju ćemo predati u januaru ima za cilj da ovaj proces učini još transparentnijim i legitimnijim kako bi svi bili sigurni da nije bilo zloupotrebe sa bilo čije strane tokom prikupljanja podataka“, poručili su iz DPS-a.

