Iličković, Kurgaš i Medojević predloženi za članove Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrdio je predlog za izbor tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Milun Zogović, kazao je da su Miodrag Iličković, Fikret Kurgaš i Dražen Medojević dobili neophodnu podršku tog skupštinskog tijela.

Predlog Odbora, kako je naveo, biće upućen plenumu na izjašnjavanje.

Zamjenik predsjednika Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Nikola Zirojević rekao je da su četiri kandidata dobila glasove članova tog skupštinskog tijela.

Kako je naveo, Iličković je dobio devet glasova članova odbora, Kurgaš 12, Medojević osam, a Miloš Vukčević četiri glasa.

Poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković kazao je da nije bilo nikakvog političkog dijaloga u vezi sa ovim važnim pitanjem.

On je podsjetio da se članovi Sudskog savjeta biraju kvalifikovanom, a ne prostom većinom.

Vuković je naveo da je potreba za političkim dijalogom ugrađena u temelje te odluke i da je zakonopisac imao na umu potrebu da se vlast i opozicija konsultuju u vezi sa tim važnim pitanjem.

„Takvih konsultacija nije bilo, tako da se dešava ono na šta smo dobronamjerno skrenuli pažnju, a to je da se cijela stvar u suštini fingira“, rekao je Vuković.

On je kazao da je proceduralno sve urađeno kako treba i da tu nemaju nikakvu primjedbu na rad Odbora, ali da je izostalo ono što je suština, što je trebalo da bude stvar dogovora.

„Ovo je jedna loša praksa, ovo se radi „na vrat na nos“, bez ikakve konsultacije sa predstavnicima parlamentarne opozicije“, naveo je Vuković.

On je dodao da je to suprotno onome što je duh te pravne norme.

„Mi ćemo poslati našim evropskim partnerima poruku da smo ispunili još jednu obavezu iz naše agende, i u principu je to dobro za Crnu Goru, ali svakako nije dobro da se ovakve stvari rade na način što se ignorišu predstavnici značajnog broja građana“, kazao je Vuković.

On je apelovao na predstavnike parlamentarne većine da, kako je naveo, u startu prekinu sa ovom lošom praksom, „ako mislimo iskreno da se posvetimo onome što je potreba boljeg funkcionisanja pravosuđa u Crnoj Gori i daljeg napredovanja države na putu ka Evropskoj uniji“.

Javni poziv za izbor članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika objavljen je 30. decembra prošle godine.

Za članove Sudskog savjeta prijavili su se Iličković, Kurgaš, Medojević, Vukčević, Danilo Ćupić, Ilija Darmanović, Ivan Drobnjak, Elvis Duraković, Marko Ivanović, Ivan Kadić i Dragoljub Strugar.

