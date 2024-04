Identifikovane osobe koje su prijetile zaposlenima u Vijestima

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici rasvijetlili su krivično djelo ugrožavanje sigurnosti počinjeno 2010. godine na štetu pet zaposlenih u Televiziji i Nezavisnom dnevniku (ND) Vijesti, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da slučaj, zbog zastarjelosti, ne može biti procesuiran tužilaštvu.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici identifikovali državljane Crne Gore M.D. i M.R. kao osobe koje su, 24. septembra 2010. godine, počinile krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu S.Š, M.P, Ž.I, Lj.M. i B.B, zaposlenih u Televiziji i ND Vijesti.

„Zbog proteka roka zastarjelosti krivičnog gonjenja, taj slučaj ne može biti procesuiran državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, budući da se postupajući tužilac prilikom konstultacija u tom predmetu, obavljenih u proteklom periodu, izjasnio da je slučaj zastario“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da su 24. septembra 2010. godine na adresu Televizije i ND Vijesti, putem redovne pošte, dostavljena pisma adresirana na pet oštećenih osoba, sa porukom „Gotov si, ti si sledeći!!!“.

„Uprava policije će, u narednom periodu, kroz mjere i radnje iz djelokruga svoje nadležnosti, nastaviti aktivnosti na zaštiti integriteta i sigurnosti novinara i drugih lica zaposlenih u medijima“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su poručili da svaki verbalni ili fizički napad na novinare i medijske poslenike smatraju nedopustivim.

„Novinarima i zaposlenim u medijima treba da se obezbijedi siguran društveni ambijent u kojem će biti zaštićeni od bilo kakvih napada na njihovu ličnost zbog profesije kojom se bave, a koja je izuzetno važnaza razvoj i napredak demokratskog društva“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS