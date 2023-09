Ibrahimović čestitao Dan Bošnjaka

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Bošnjačke stranke (BS) i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović čestitao je 28. septembar – Međunarodni dan Bošnjaka, i pozvao ih da se na popisu slobodno izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti bošnjačkom narodu, bosanskom jeziku i svojoj vjeri Islam.

Ibrahimović je naveo da su na današnji dan 1993. godine Bošnjaci na Prvom svebošnjačkom saboru u Sarajevu potvrdili i glasno obznanili da ne pristaju na oduzimanje nacionalnog imena i imena jezika kojim govore.

“To je, istovremeno, bio čin otpora i dizanja glasa protiv više od stotinu godina pokušaja da se nametanjem nekog drugog, tuđeg ili nepostojećeg nacionalnog imena, Bošnjacima oduzme viševjekovna istorija stvarana na ovim prostorima, kojom se najjasnije očitava i potvrđuje čvrsta ukorjenjenost Bošnjaka na ovim prostorima”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je reafirmacija nacionalnog imena Bošnjaka otvorila vrata reafirmaciji njihove kulture i tradicije, ali i nacionalne samosvijesti, kao trajućeg procesa koji svi zajedno moraju dovršiti, kao dug prema prošlosti i obaveza prema budućnosti.

“U to ime, svim Bošnjacima čestitam 28. septembar i ohrabrujem ih da se ponosno i slobodno na predstojećem popisu izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti bošnjačkom narodu, svom bosanskom jeziku i svojoj vjeri Islam”, poručio je Ibrahimović.

