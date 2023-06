HGI-u pripada jedan mandat

Podgorica, (MINA) – Hrvatska građanska inicijativa (HGI) je na parlamentarnim izborima osvojila jedan mandat, kao najuspješnija lista za izbor poslanika hrvatskog naroda u Crnoj Gori sa najmanje 0,35 odsto osvojenih glasova, saopštili su iz Državne izborne komisije (DIK).

Iz Komisije su ukazali da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da liste, da bi učestvovale u raspodjeli mandata, moraju osvojiti najmanje tri odsto važećih glasova.

„Izuzeci u odnosu na ovaj opšti izborni režim predviđeni su u cilju poštovanja načela afirmativne akcije pa je za liste određenih manjinskih naroda ili manjinske nacionalne zajednice predviđen niži kriterijum kao i mogućnost zbrajanja ukupnog broja glasova tih lista i učešća u raspodjeli mandata“, naveli su iz DIK-a.

Oni su ukazali da je, u okviru ovog podrežima vezano za raspodjelu mandata listama manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica, definisan izuzetak koji važi jedino za izbornu listu za izbor pripadnika hrvatskog naroda u Crnoj Gori.

Kako su objasnili iz DIK-a, propisano je da, ukoliko ne ispuni uslov iz stava 1 i tačke 1 člana 94, odnosno nema najmanje tri odsto od broja važećih glasova ili zbrajanjem ukupnog broja glasova više lista pripadnika istog manjinskog naroda ne stekne poziciju da uđe u raspodjelu mandata, najuspješnija lista pripadnika hrvatskog naroda, ukoliko usvoji najmanje 0,35 važećih glasova, stiče pravo na jedan poslanički mandat.

“Kako izborna lista “HGI – Na pravoj strani svijeta” nije ispunila uslov sticanja mandata saglasno stavu 1 i tački 1 člana 94 Zakona, primijenjena je tačka 2 istog člana kojom je propisano da najuspješnija lista za izbor poslanika hrvatskog naroda u Crnoj Gori sa najmanje 0,35 odsto važećih glasova stiče pravo na jedan poslanički mandat”, navodi se u saopštenju.

Iz DIK-a su kazali da su imali u vidu cilj i smisao norme i opšte ustavno načelo afirmativne akcije, te da su listu HGI utvrdili kao jedinu manjinsku listu pripadnika hrvatskog naroda.

Kako su naveli, princip afirmativne akcije kada su u pitanju prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica opšte prihvaćeno je načelo u međunarodnom pravu.

“Te se primjenom ovog instituta obezbjeđuje mogućnost pripadnicima manje brojnih naroda i manjinskih zajednica na predstavljenost u izbornim tijelima što je osim pravno nesporno i civilizacijska tekovina“, zaključuje se u saopštenju.

