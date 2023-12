Građani Podgorice da pozovu Popisnu komisiju ili Monstat kako bi bili popisani

Podgorica, (MINA) – Građani Podgorice koji od 3. decembra do danas nijesu popisani mogu do četvrtka da pozovu Popisnu komisiju Glavnog grada ili Monstat, kako bi bili popisani.

Iz Popisne komisije Glavnog grada rekli su da građani mogu pozvati njihov dežurni broj telefona 020 66 026 ili info centar Monstata na 020 230 811 i 068 851 500.

“Građani se mogu javiti od osam do 20 sati do srijede i u četvrtak najkasnije do 16 sati, kako bi bili popisani”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS