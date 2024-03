Gorčević: Svi mehanizmi usmjereni ka ispunjenju privremenih mjerila

Podgorica, (MINA) – Svi nacionalni mehanizmi usmjereni su ka samo jednom cilju – završetku reformskih procesa i ispunjenju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je, na sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije (EK), kazala da je Crna Gora u potpunosti posvećena ispunjavanju privremenih mjerila i da je sva energija usmjerena na to da se zaokruži proces zakonodavne i institucionalne reforme.

Gorčević je istakla da je Crna Gora u potpunosti posvećena da isporučuje rezultate koje od države očekuje Evropska unija (EU).

„Jer je naš cilj jasan i nedvosmislen, da budemo spremni za narednu Međuvladinu konferenciju i dobijemo Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR)“, navela je ona.

Prema riječima Gorčević, šansa koju Crna Gora ima je istorijska i ključna i ne smije se dozvoliti da se ona propusti.

“Svjesni činjenice da je cjelokupni pregovarački proces s razlogom uslovljen upravo napretkom u oblasti vladavine prava, želimo da vas uvjerimo da su svi nacionalni mehanizmi usmjereni ka samo jednom cilju – završetku reformskih procesa u ovoj oblasti i ispunjenju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24”, naglasila je Gorčević.

Ona je rekla da su uvjereni da će rad Crne Gore biti prepoznat na pravi način.

“Kao i da će se do juna steći uslovi za održavanje nove Međuvladine konferencije u okviru belgijskog predsjedavanja, kao i za dobijanje IBAR-a i pratećih završnih mjerila“, navela je Gorčević.

Time bi se, kako je dodala, otvorila nova perspektiva pregovara i Crna Gora bi ušla u fazu privremenog zatvranja novih poglavlja.

Ona je naglasila da bi ispunjavanje privremenih mjerila i iskorak u evropskim integracijama donijeli dodatnu motivaciju Crnoj Gori na evropskom putu.

„Rezultati Vlade i Skupštine u prethodnim mjesecima u oblasti vladavine prava pokazali su da se svi izazovi mogu prevazići kada postoji snažna politička volja, odlučnost i iskrena saradnja usmjerena na ostvarenje nacionalnih strateških ciljeva“, kazala je Gorčević.

Ona je rekla da su postavili ambiciozne rokove, čije je ispunjenje uslovljeno, u prvom redu, snažnom parlamentarnom većinom, ali i tijesnom saradnjom sve tri grane vlasti.

„Iako su rokovi kratki, a očekivanja velika, vjerujemo da možemo realizovati sve nedostajuće korake koji vode do ispunjenja preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24“, navela je Gorčević.

Kako je kazala, na liniji identifikovanih koraka koji vode do ispunjenja preostalih privremenih merila, formirane su radne grupe i ulažu se napori, uz svakodnevne konsultacije sa EK, kako bi Vlada do kraja aprila utvrdila sistemske zakone u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Gorčević je rekla da se do kraja aprila očekuje utvrđivanje medijskih zakona koji su u završnoj fazi pripreme, i to zakona o medijima, o Javnom servisu i o audio vizuelnim medijskim uslugama.

Usvajanje strategije reforme pravosuđa se, kako je kazala, očekuje u martu.

„Intenzivno se radi na pripremi strategije digitalizacije pravosuđa za period od ove do 2027. godine. U maju se očekuje usvajanje plana racionalizacije pravosudne mreže“, rekla je Gorčević.

Ona je navela da je, kada je u pitanju nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, obrazovan Savjet za borbu protiv korupcije i angažovan ekspert Savjeta Evrope, koji će raditi na strategiji.

Ambasadorka Delegacije EU u Crnoj Gori Kristina Oana Popa kazala je da Pododbor za pravdu, slobodu i bezbjednost oduvijek privlači dosta pažnje, imajući u vidu važnu ulogu oblasti na kojima se zasniva.

„Smatram da, nakon ohrabrujućih poruka koje dolaze sa sastanaka u januaru i februaru, današnji sastanak predstavlja više nego ikada veću mogućnost da se razgovara o najvažnijim izazovima i ostvarenjima u ovoj oblasti, kao i da se krene naprijed“, navela je Popa.

Ona je podsjetila sa se u Strazburu održava još jedan važan sastanak – Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP).

„Podvlačimo uloge, odnosno vrijednosti koje su važnje za funkcionisanje institucija, kao i za cjelo društvo“, navela je Popa.

Prema njenim riječima, trenutni vremenski period nudi Crnoj Gori izuzetnu mogućnost da napreduje.

„Pa urgiran na sve prisutne da ostvare sve ciljeve i planove koji su navedeni. Vaš rad mora da bude podržan od političkih stejkholdera, i EU i građani Crne Gore očekuju od njih da se uzdignu iznad politčkih interesa i dođu do konsenzusa kako bi se brzo osigurala reforma“, navela je Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS