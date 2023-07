Gliser potonuo kod Luštice, spašeno devet osoba

Podgorica, (MINA) – Gliser Barakuda potponuo je kod poluostrva Luštica, a svi putnici i posada spašeni su, saopštio je načelnik službe traganja i spasavanja u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) Žarko Lukšić.

On je za Portal RTCG kazao da se incident dogodio oko 18 sati kod rta Veslo, na obali poluostrva Luštica.

Na gliseru je bilo osam putnika i član posade, koje su po potonuću, spasila druga plovila.

UPSUL je na mjesto incidenta uputio plovilo firme “Marina Zelenika” iz Herceg Novog, dok je iz Luštice beja isplovio gliser koji će potonulo plovilo odvući do Zelenike.

Lukšić je rekao da je gliser registrovan na kapacitet od 11 putnika i da saobraća do Plave špilje.

