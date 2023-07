Formirati Vladu koja će biti posvećena ispunjenju evropske agende

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori treba formirati Vladu koja će po principima, programu i sastavu biti garant posvećenosti države ispunjenju evropske agende, poručeno je u razgovoru predsjednika Bošnjačke stranke (BS) Ervina Ibrahimovića sa šefom Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom, Vladimirom Bilčikom.

Iz BS-a je saopšteno da je Ibrahimović, sa saradnicima Edinom Dešić i Admirom Šahmanovićem, održao onlajn konfenerenciju sa funkcionerima Evropske narodne partije (EPP) – Bilčikom, sekretarom za međunarodne relacije u okviru EPP-a Patrikom Volerom i direktorom kancelarije Konrad Adenauer-a za Srbiju i Crnu Goru, Jakovom Devčićem.

Tema konferencije, kako su rekli, bila je aktuelna politička situacija u Crnoj Gori.

„U razgovoru je istaknuta snažna podrška evroatlanskim političkim snagama u Crnoj Gori da u što skorijem roku formiraju novu Vladu, koja će po svojim principima, programu i sastavu biti garant posvećenosti Crne Gore ispunjenju evropske agende“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je naglašeno da BS, kao članica EPP i stranka koja je od osnivanja posvećena evroatlanskim integracijama, mora imati važnu ulogu u nastavku EU integracija Crne Gore, u čemu može računati na podršku EPP.

