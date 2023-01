Fejzić: Žalim što crnogorski ministri učestvuju na skupu povodom Dana RS

Podgorica, (MINA) – Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić rekao je da iskreno žali što ministri u crnogorskoj Vladi učestvuju na skupu povodom Dana Republike Srpske (RS) u Banjaluci, na poziv predsjednika RS Milorada Dodika.

Portal Vijesti prenio je da su crnogorski ministri finansija i pravde Aleksandar Damjanović i Marko Kovač prisustvovali današnjoj svečanoj akademiji povodom Dana RS.

“Iskreno žalim što ministri u Vladi Crne Gore učestvuju na skupu povodom “Dana Republike Srpske” u Banjaluci, na poziv Dodika, koji je između ostalih nagradio ordenom predsjednika Rusije Vladimira Putina”, kazao je Fejzić na Tviteru /Twitter/.

Kako je naveo, 9. januar Dan Republike Srpske, Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim.

