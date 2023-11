Fejzić: Izbor Vlade prilika za stabilizaciju institucija

Podgorica, (MINA) – Izbor Vlade u punom mandatu prilika je za stabilizaciju institucija i nova šansa za ekonomski i demokratski iskorak društva u cjelini, ocijenio je reis Islamske zajednice (IZ) u Crnoj Gori Rifat Fejzić.

On je čestitao stupanje na funkciju novoizabranom premijeru Milojku Spajiću.

“Želim Vam puno uspjeha u obnašanju odgovorne dužnosti prvog čovjeka izvršne vlasti, u ova za svijet teška, za region i Crnu Goru izazovna vremena”, naveo je Fejzić u objavi na društvenoj mreži X.

On je rekao da je izbor Vlade u punom mandatu prilika za stabilizaciju institucija i nova šansa za ekonomski i demokratski iskorak društva u cjelini.

“Cijenim da ćete s pozicije premijera obnoviti povjerenje međunarodne zajednice, afirmisati inkluzivne politike na osnovama ljudskih prava i Ustavom zajemčene jednakopravnosti građana, naroda i vjerskih zajednica. Na tom putu u IZ imaćete iskrenog partnera”, poručio je Fejzić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS