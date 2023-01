Fajon: Velika opasnost da se zaustave pregovori ako se ne izaberu sudije

Podgorica, (MINA) – Postoji velika opasnost da pristupni pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) budu zaustavljeni ako šesti pokušaj izbora sudija Ustavnog suda ne uspije, poručila je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

Ona je, na konferenciji za novinare, nakon sastanka sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović, naglasila da je to ozbiljna prijetnja, i da će 23. januara razgovarati o tome šta su mjere.

Fajon je poručila da je Ustavni sud i izbor sudija prioritet svih prioriteta za EU, prenosi portal Vijesti.

“Na političarima je da stisnu ruku i naprave ono što smo dogovorili”, rekla je Fajon.

Fajon je kazala da su ona i Đurović imale iskren i prijateljski razgovor.

Ona je navela da su danas razgovarali kako bi se što brže uspostavio funkcionalan Ustavni sud, koji je važan za demokratiju, vladavinu prava, izbore.

“Razgovarala sam sa (Žozepom) Boreljom i (Aleksanderom) Šalenbergom. Zadovoljna sam da je parlament pokrenuo proceduru, da su svi rokovi poštovani”, kazala je Fajon.

Ona je naglasila da se nada da će prije 23. januara, kad bude davala izvještaj Briselu, imati još koju pozitivnu vijest.

“Imam dobar osjećaj nakon razgovora”, kazala je Fajon.

Ona je rekla da se nada da su svi političari svjesni koliko je Ustavni sud važan.

“Želim da Crna Gora opet dođe u grupu koja napreduje ka EU, a ne u grupu o kojoj razgovaramo kao o problemu u EU”, navela je Fajon.

Đurović je kazala da je prvi izazov izbor sudija Ustavnog suda, i da je to bila glavna tema o kojoj su ona i Fajon razgovarale.

Ona je rekla da je ovog puta najveće interesovanje kandidata.

“S moje strane postojaće najveća podrška Ustavnom odboru kako bi u najkraćem roku završio saslušanja kandidata”, poručila je Đurović.

Ona je navela da želi da vjeruje da postoji dovoljno odgovornosti među političkim subjektima i da će se pitanje izbora sudija najbrže rješavati.

Đurović je dodala da će imati komunikaciju sa šefovima klubova poslanika, i da će razgovarati o tome kako da na najbrži način dođu do sjednice.

Ona je apelovala na sve političke subjekte kako bi već u prvom krugu glasanja izabrali sudije.

“Vjerujem da će Crna Gora u što skorije vrijeme prevazići prepreke i da ćemo nastaviti evropskim putem”, kazala je Đurović.

Ona je, odgovarajući na pitanje hoće li biti formirana nova vlada, rekla da 43. ispunjava sve svoje obaveze iako je u tehničkom mandatu.

“Pregovori oko nove vlade su na parlamentarnoj većini, sve što bude dogovor ja ću ga podržati i neću biti smetnja nijednom dogovoru”, poručila je Đurović.

