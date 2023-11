EU spremna da obezbijedi podršku u procesu sprovođenja reformi

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) želi da vidi sprovođenje reformi, naročito u oblasti vladavine prava, koje će ubrzati pristupanje Crne Gore Uniji, saopštili su predstavnici EU na sastanku sa potpredsjednikom Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momom Koprivicom.

Koprivica se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao danas sa ambasadorkom EU u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom i šefom Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije (EK) Majklom Milerom.

“EU želi da vidi sprovođenje reformi, naročito u oblasti vladavine prava, koje će ubrzati pristupanje Crne Gore EU i spremna je da u tom procesu obezbijedi značajnu političku, finansijsku i ekspertsku podršku”, poručili su Popa i Miler.

Koprivica je kazao da ga raduju i ohrabruju riječi sa današnjeg sastanaka, koga vidi kao šansu za ubrzanje evropskih integracija Crne Gore.

„Vaše preporuke su dragocjene smjernice u budućem djelovanju, jer je našoj Vladi osnovni cilj sprovđenje institucionalnih i ekonomskih reformi, kako bi zemlja bila osposobljena da pristupi EU”, rekao je Koprivica.

To je, kako je dodao, prioritet i spoljne i unutrašnje politike Crne Gore.

Koprivica je naveo da su, kada je riječ o vladavini prava, ključni prioriteti 44. Vlade rješavanje v. d. stanja u pravosuđu, odnosno imenovanje preostalih nedostajućih funkcija u vrhu pravosuđa.

„Dajemo snažan doprinos dijalogu o finalizaciji pomenutih pravosudnih imenovanja i na dobrom smo putu rješavanja tog pitanja”, kazao je Koprivica.

On je rekao da je uvjeren da će sva imenovanja u pravosuđu, koja su na čekanju, biti izvršena do kraja godine.

„Jedan od prvih koraka koje je moj kabinet preduzeo je donošenje odluke o osnivanju savjeta za vladavinu prava, koji će činiti čelnici Vlade, sudstva i tužilaštva, Agencije za sprečavanje korupcije, civilni sektor”, naveo je Koprivica.

Zadatak tog tijela, kako je rekao, biće praćenje realizacije obaveza iz poglavlja 23 i 24, kao i strateško planiranje djelovanja institucija na tom planu.

“U planu je i osnivanje Nacionalnog savjeta za antikorupciju, koji će uključivati čelnike svih institucija koje se bore protiv korupcije, kako bi se koordiniranim djelovanjem bavili izradom strategije za antikorupciju i pravnim i drugim projektima značajnim za prevenciju korupcije”, kazao je Koprivica.

Sastanku je prisustvovao i šef jedinice u Generalnom direktoratu za pravosuđe EK Bruno Gencareli.

