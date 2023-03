EU integracije, ekonomski oporavak i pomirenje prioriteti kandidata

Podgorica, (MINA) – Evropske integracije, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, ekonomski oporavak države i pomirenje, samo su neki od prioriteta koje su predsjednički kandidati saopštili u večerašnjoj debati na Javnom servisu.

U debati, organizovanoj u emisiji Argumenti, učestvovali su predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović, Pokreta Evropa sad Jakov Milatović, Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić, Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, Demokrata Aleksa Bečić i Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković.

Đukanović je ocijenio da su izbori 19. marta izbori za budućnost Crne Gore.

Prema njegovim riječima, Crna Gora na predstojećim izborima bira da li će nastaviti putem izgradnje kao ozbiljne i uređene evropske države, ili će nastaviti da se sapleće stranputicama kojima se kreće tokom posljednje dvije i po godine.

“Vjerujem da ću pobjedom na predsjedničkim izborima doprinijeti da se na skorim parlamentarnim formira vlada koja će učvrstiti stabilnost države i nastaviti da je vodi putem evropskog prosperiteta”, kazao je Đukanović.

On je poručio da je najvažnije da se učvrste temelji građanske Crne Gore i otvori perspektiva dinamičnog ekonomskog razvoja.

“Uvjeren sam da će građani Crne Gore znati da odaberu najbolju formulu svoje budućnosti”, naveo je Đukanović.

Na pitanje šta će biti njegov prioritet tokom predsjedničkog mandata, ukoliko bude izabran, on je odgovorio da je njegov osnovni cilj da Crna Gora tokom petogodišnjeg perioda postane članica Evropske unije (EU), prenosi portal RTCG.

“Najvažniji prioriteti moje politike biće uspješno okončanje puta Crne Gore ka evropskom sistemu vrijednosti i posljedično evropski životni standard građana”, kazao je Đukanović.

To, kako je naveo, prethodno podrzumijeva učvršćivanje stabilnosti u Crnoj Gori i uspješnu odbranu najvrednijih tekovina savremene Crne Gore – građanski karakter države i obnovu ekonomskog ambijenta.

Đukanović je ocijenio da su najvažnije tekovine savremenog razvoja države, nažalost, napadnute.

On je kazao da svoju politiku nije gradio na neprijateljstvu protiv bilo koga, i da nikada nije dijelio Crnu Goru.

Na pitanje šta treba uraditi da bi se napravio korak naprijed ka EU, Đukanović je odgovorio da je potrebno da Crna Gora dobije novu Vladu.

On je, na pitanje da li bi inicirao dijalog kako bi se prevazišle podjele u crnogorskom društvu, odgovorio potvrdno i naveo da misli da je unapređenje dijaloga nužan uslov za pouzdaniju stabilnost države.

“Očuvanje građanskog karaktera Crne Gore uslov je njenog opstanka i trajanja i spreman sam da u narednom periodu dam doprinos sa pozicije predsjednika”, poručio je Đukanović.

Na pitanje Danilovića da li će, ako opet bude izabran za predsjednika, “dovršiti posao i napraviti crkvu”, on je odgovorio da nije zadatak predsjednika da formira crkve, ali jeste da brani državne interese.

“Ne pada mi napamet da se bavim formiranjem novih crkava, ali mi je obaveza da branim istorijsku istinu, a to je da je Crna Gora imala svoju autokefalnu crnogorsku pravoslavnu crkvu, o čemu svjedoči ustav iz 1905. i međunarodni dokumenti”, naveo je Đukanović.

Milatović je kazao da građani Crne Gore 30 godina svakodnevno slušaju, uključujući i od Đukanovića, o ugroženosti Crne Gore, domaćim i stranim neprijateljima.

“Devetnaestog marta je konačno došao dan da tome kažemo dosta, dosta je takvih priča. Imam apsolutno dobre rezultate iza sebe da budem predsjednik Crne Gore”, rekao je Milatović.

On je naveo da je Đukanovića pobijedio jednom na izborima u Podgorici.

“Pobijediću ga opet 19. marta”, ocijenio je Milatović.

On je poručio da će biti predsjednik svih građana i građanki Crne Gore što do sada, kako je ocijenio, nije bio slučaj.

Milatović je rekao da će trasirati put zemlje u EU, i to ne pro forme, već zato što u to vjeruje i stoji iza tog sistema vrijednosti.

“Generisaću i moralni i društveni oporavak Crne Gore. Vratiću međunarodno dostojanstvo Crnoj Gori”, naveo je Milatović.

On je poručio da će dati “vjetar u leđa” depolitizaciji i osnaživanju institucija sistema.

Upitan šta treba uraditi da bi se napravio korak naprijed ka EU, Milatović je kazao da su tri ključne stvari za budući evropski put, a jedna od njih je politička volja.

On je rekao da je potrebno znanje kojeg do sada, kako je ocijenio, nije bilo.

Prema riječima Milatović, ljudi su do sada dobijali pozicije jer su bili partijski podobni, a ne zato što znaju i umiju.

“Potreban je i politički kapacitet”, poručio je Milatović.

Na pitanje da li bi inicirao dijalog kako bi se prevazišle podjele u crnogorskom društvu, on je odgovorio potvrdno.

“Apsolutno hoću, i kao predsjednik svih, za rezliku od dosadašnje prakse, iniciraću i vodiću politički dijalog sa svim relevatnim društvenim činiocima”, poručio je Milatović.

Mandić je kazao da se 20 godina vodila kampanja protiv njega i da se “svašta izmišljalo i podmetalo”.

“A ja sve što govorim i saopštavam vezano za budućnost Crne Gore, građenje novih odnosa u državi, sve je to iz mog srca, sa željom da Crna Gora krene naprijed”, istakao je Mandić.

On je rekao da bi posebno bilo važno da žene Crne Gore podrže njegovu kampanju jer, kako je dodao, onda ona ima puno smisao.

Mandić je kazao da je njegov glavni prioritet da Crnu Goru stavi na put pomirenja.

On je rekao da imaju dva cilja, a prvi je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Prema riječima Mandića, drugi cilj je da svi narodi, nezavisno da li Srbi, Albanci, Bošnjaci, Crnu Goru doživljavaju kao svoju zemlju i vole je.

“Da bismo to mogli da uradimo, neophodno je da svima pružimo ruku, i ja pružam ruku svim građanima. Imajući jedno veliko političko iskustvo, zaključio sam da je važno da ljudi znaju da možemo zajedno da radimo”, naveo je Mandić.

On je dodao da je zbog toga i uputio izvinjenjene zbog izgovorenih riječi u prethodnom periodu.

“I aktuelnom predsjedniku kažem – ja nijesam njegov lični neprijatelj, ni njegov ni ničiji u Crnoj Gori, želim da se Crna Gora promijeni i da ide naprijed”, poručio je Mandić.

On je, odgovarajući na pitanje šta treba uraditi da bi se napravio korak naprijed ka EU, kazao da se dugo vremena Crna Gora nalazi na evropskom putu, ali da je ključno putanje zašto je on danas blokiran.

Prema riječima Mandića, lako je zaključiti da EU u svojim redovima ne želi državu koja je “opkoljena korupcijom”.

On je, odgovarajući na pitanje da li bi inicirao dijalog kako bi se prevazišle podjele u crnogorskom društvu, kazao da je sama njegova kampanja početak dijaloga.

“Počeo sam ga 2020. godine. Građani primjećuju da ne koristim oštre riječi jer znam kako će ovaj proces da se završi. Spor je završen 30. avgusta 2020. i tako će biti i na predsjedničkim izborima”, rekao je Mandić.

Bečić je kazao da će nastaviti da bude pomiritelj ljudi, branič naroda, čuvar sistema vrijednosti i sluga isključivo Crnoj Gori, jer rezervnu domovinu nema.

“Kod mene će svi građani Crne Gore, sve vjere i nacije biti dobrodošle, časti mi”, poručio je Bečić.

On je kazao da je prvi prioritet da Đukanović više ne bude predsjednik države, što je, kako je ocijenio, izvjesno.

“Drugi prioritet je da izaberemo najboljeg među nama za budućeg predsjednika Crne Gore”, naveo je Bečić.

On je kazao da budući predsjednik treba da ima razumijevanje i solidarnost, kao i ljudski odnos prema svim građanima.

“Crna Gora podjela, ekstremizama i korupcije je najgora Crna Gora, protiv koje ću se uvijek boriti”, istakao je Bečić.

Na pitanje šta je potrebno uraditi da bi se napravio korak naprijed ka EU, on je odgovorio da je ključna prepreka vladavina prava.

“Zar sada neko očekuje da onaj čiji su kadrovski ili prijateljski izbori optuženi, osuđeni ili bjegunci od pravde bude vjesnik protiv organizovanog kriminala i korupcije”, naveo je Bečić.

On je kazao da to nije moguće, i da tu borbu mogu samo da iznesu časni i nekompromitovani pojedinci.

“Treba nam i politički konsenzus, da sve partije pomalo izgube da bi Crna Gora dobila”, istakao je Bečić.

Na pitanje da li bi inicirao dijalog kako bi se prevazišle podjele u crnogorskom društvu, on je odgovorio da bez obzira na prošlost, svi treba da izvuku pouke i kreiraju budućnost na temeljima dijaloga.

Prema riječima Bečića, predvodnici dijaloga zaista treba da budu ljudi koji nijesu bili inicijatori podjela.

“Demokrate imaju kohezioni faktor, uvažavanje i poštovanje vjerskih poglavara različitih konfesija, međunarodna priznanja za doprinos miru i toleraniciji, tako da imam snažne temelje i pretpostavke da nastavim pomiriteljsku misiju”, naveo je Bečić.

Vuksanović Stanković je poručila da će bezuslovno braniti nacionalne interese Crne Gore.

Crna Gora se, kako je naglasila, mora braniti na način što će se njegovati i čvrsto odbraniti građanski, multietnički i sekularni karakter države.

“Građani Crne Gore, svi vi kojima je Crna Gora u srcu, iskreno, sa puno emocija, ovoga puta glasaće srcem za Crnu Goru”, navela je Vuksanović Stanković.

Ona je rekla da je u politici od 1998. godine i da do danas nije promijenila ni grb ni zastavu ni himnu.

“Ponosno nosim Crnu Goru u srcu, bezrezervno i bezuslovno, tako će biti i dalje”, navela je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da je njen prvi prioritet mir građana i stabilnost države.

Kako je rekla, drugi prioritet je vladavina prava i ubrzani proces Crne Gore na putu evropskih integracija.

“Treće je jačanje, očuvanje i odbrana građanskog koncepta Crne Gore. Četvrto – potrebe običnih građana”, navela je Vuksanović Stanković.

Ona je poručila da će posebno posvetiti pažnju jačanju i očuvanju partnerstva sa NATO.

Vuksanović Stanković je ocijenila da su mnogi političari zaboravili na potrebe običnih građana.

“Trudiću se da radim na jačanju položaja žena, LGBT populacije, da djelujem na suzbijanju vršnjačkog i porodičnog nasilja, poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i svih kategorija koje zaista zaslužuju bolje uslove za život”, navela je ona.

Odgovarajući na pitanje šta je potrebno uraditi da bi se napravio korak naprijed ka EU, Vuksanović Stanković je kazala da je od 2012. do 2016. godine Crna Gora bila lider evropskih integracija.

Ona je rekla da u periodu od 2016. do 2020. godine, kada je vladao DPS, nastupa zastoj, “da bismo od 2020. do ove doživjeli totalni kolaps”.

“Kao predsjednica planiram da uradim dvije stvari: reforme u pravosuđu, pozivanje na dijalog, kako bismo neka v.d. stanja vratili u redovna,

rješenje političke krize, koje je moguće jedino raspisivanjem vanrednih izbora”, navela je Vuksanović Stanković.

Ona je, odgovarajući na pitanje da li bi inicirala dijalog kako bi se prevazišle podjele u crnogorskom društvu, kazala da je SDP uvijek pozivao na dijalog.

Prema riječima Vuksanović Stanković, podjele postoje i njih generišu neodgovorene, zaostale i primitivne politike, i imaju za cilj destabilizaciju društva.

“Kao predsjednica države sjutra, pozvaću sve političke subjekte, bez obzira na razlike, da se okupimo oko temeljnih vrijednosti koje su zapisane u Ustavu”, poručila je Stanković.

Danilović je kazao da da se protiv njega 20 godina vodi kampanja.

“Ali na moju političku nesreću, nije stala ni ovih dana. Ja ću, uvaženi prijatelji, to da izdržim zbog vas koji ćete odlučivati slobodno. Molim vas da razmislite”, naveo je Danilović.

On je kazao da je drugi krug zvijek posljedica glasanja u prvom.

“Očekujem da od vas dobijem podršku u mjeri u kojoj sam je zaslužio”, naveo je Danilović.

On je poručio da će, u slučaju da ne prođe u drugi krug predsjedničkih izbora, podržati Milatovića, Mandića ili Bečića.

“Nijesam siguran da bi to oni uradili, ako odlučite da budem u drugom krugu, ali ja to od njih i ne tražim”, kazao je Danilović.

On je rekao da želi da bude popuno drugačiji od onoga što se dešavalo u minulih 26 godina.

“Ne želim narodu koji me bira i koji me neće birati da pokazujem zube, a strancima da savijam kičmu”, rekao je Danilović.

Prema njegovim riječima, to su radili prethodni kandidati i predsjednici.

On je poručio da je spreman da podnese ostavku na mjesto lidera i članstvo u stranci, ukoliko ga građani izaberu.

“Definitivno je da neću ponavljati greške onih koji su Crnu Goru doveli u veliku svađu i koji su nam nametnuli diobe”, dodao je Danilović.

On je, odgovarajući na pitanje šta treba učiniti kako bi se napravio korak naprijed ka EU, kazao da poštuje i voli kulturološke obrasce Evrope, ali da je veoma oprezan kada je u pitanju briselska administracija.

“Administracija iz Brisela je dugo godina gledala kroz prste svim greškama i nepočinstvima bivše vlasti, radili su nešto što nije pomoglo građanima Crne Gore da budu zaljubljeni u evropske integracije”, rekao je Danilović.

On je kazao da evropski lideri nijesu uradili gotovo ništa, “izuzev što su u najtežim trenucima po demokratske procese tetošili jednu tiransku vlast”.

“Ne zaboravimo da smo dužni lojalnost narodu, evropski standardi da, ali kad ih sve usvojimo. Da se građani pitaju na referendumu hoće li u EU, kao što je trebalo da ih pitamo o NATO integracijama”, rekao je Danilović.

On je, odgovarajući na pitanje da li bi inicirao dijalog kako bi se prevazišle podjele u crnogorskom društvu, kazao da Crnoj Gori treba dijalog, “ali i domaćin koji će razvrstati šta je istorijska podjela, a šta nametnuta”.

“Želim da razgovaram sa većinom i manjinom i mijenjam Ustav, on je diskriminatorski, makar u pet svojih članova”, naveo je Danilović.

