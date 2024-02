Eskobar: Raduje nas svaki napredak Crne Gore ka članstvu u EU

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) podržavaju evropski put Crne Gore i napore koje ulaže kako bi što prije postala punopravna članica Evropske unije (EU), poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara, Gabrijelom Eskobarom.

Eskobar je, na sastanku sa Ivanovićem u Vašingtonu, kazao da SAD, kao prijateljsku zemlju i saveznika Crne Gore, raduje svaki napredak države ka članstvu u EU.

Iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili su da je Eskobar pozdravio posvećenost aktivnom i kredibilnom članstvu u NATO-u, dobrosusjedskim odnosima i jačanju sigurnosti na Zapadnom Balkanu, kao i punu usklađenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Ivanović je rekao da će Crna Gora nastaviti da bude partner SAD-u.

On je, kako je saopšteno, informisao Eskobara o dosadašnjim rezultatima rada 44. Vlade, naročito u pogledu reaktiviranja procesa pregovora sa EU i reformi u ključnim poglavljima 23 i 24.

“U kratkom vremenskom roku pokazali smo da smo Vlada koja ostvaruje rezultate“, istakao je Ivanović.

On je naglasio da Crna Gora ostvaruje napredak, da su riješena pitanja koja su prethodnih godina opterećivala funkcionisanje pravosudnih organa i imenovan novi glavni pregovarač.

„Nastavljamo odlučno sa realizacijom obaveza iz EU agende”, poručio je Ivanović.

Iz Ministarstva su kazali da je na sastanku bilo riječi o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu.

„Istaknut je značaj pojačanog interesa američke administracije za stabilnost i dalji razvoj Zapadnog Balkana, a bilo je riječi i o ruskoj agresiji na Ukrajinu i uticaju rata na politiku priširenja EU, kao i bezbjednost evropskog kontinenta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Ivanović u Vašingtonu sastao sa kongresmenom Dagom Lambornom, sa kojim je razgovarao o značaju trajne stabilnosti u regionu i konstruktivnoj ulozi Crne Gore u njegovanju dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje.

Iz Ministarstva su rekli da je, trećeg dana radnog boravka u Vašingtonu, Ivanović posjetio Heritage fondaciju.

„Na sastanku su razmijenjena mišljenja o političkim, ekonomskim i bezbjednosnim pitanjima na Zapadnom Balkanu, aktuelnim globalnim izazovima i mogućnostima dodatnog snaženja kontakata i saradnje između Crne Gore i SAD-a, naročito u oblastima bezbjednosti, energetike, turizma i obrazovanja“, kaže se u saopštenju.

