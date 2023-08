Đurović: Očekivanja građana nakon 30. avgusta iznevjerena

Podgorica, (MINA) – Građani su, nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020, očekivali velike promjene, ali su očekivanja u dobrom dijelu iznevjerena, ocijenio je poslanik koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) Dejan Đurović.

Đurović je agenciji MINA rekao da je 30. avgust istorijski datum i, kako je kazao, dan koji je donio radost Crnoj Gori.

“Najbolje što se tog dana desilo jeste što se raskrstilo sa vlašću Demokratske partije socijalista (DPS), koja je diktatorskim režimom držala Crnu Goru kao svog taoca i od nje napravila privatni feud i zemlju kriminala i korupcije”, rekao je Đurović.

On je kazao da se, nakon pobjede na izborima, otvorio prostor za neka bolja i drugačija vremena.

“Nažalost, napredak na tom putu je minimalan, umjesto da bude onog intenziteta kojeg bi trebao biti kako bi se sistem koji je uspostavio Milo Đukanović sasvim poslao u prošlost”, kazao je Đurović.

On je naveo da je korisno za demokratiju u Crnoj Gori što “više nema diktature koju smo predugo gledali i jednopartijske samovolje koja je bila nepodnošljiva”.

Kako je Đurović dodao, građani su malo “prodisali” i osjetili slobodu odlučivanja koju nijesu imali od vraćanja višepartizma.

“Građani su nakon 30. avgusta očekivali velike promjene, ali su ta očekivanja, nažalost, u dobrom dijelu iznevjerena. To se desilo, prije svega, iznevjeravanjem izborne volje od neozbiljne (eksperimentalne) vlade Zdravka Krivokapića, zatim vlade Dritana Abazovića koju je bivši režim podržao, pa sve do današnjeg poigravanja mandatara Milojka Spajića sa onim što je narod glasao na izborima”, smatra Đurović.

On je istakao da glasači koji su doneli promjene ni najmanje ne žele da im vladu formira neki inostrani faktor, već žele da se njihov glas preslika na izvršnu vlast .

Đurović je poručio da je vrlo naivno pomisliti da će (građani) pomiriti sa nekim novim nametanjem antidemokratskih principa kojima se “pogotovo služio bivši režim”.

“Upravo zbog takvih, mogu slobodno reći, političkih prevara, koalicija ZBCG nije bila u vladi. Ipak, u izvršnoj vlasti, odnosno preduzećima gdje je naš politički subjekt imao predstavnike, vidjeli smo istorijske pomake u poslovanju, novim projektima i profitu, što nije zabilježeno od osnivanja tih firmi”, kazao je Đurović.

Upitan gdje je tridesetoavgustovska većina pogriješila nakon izbora, on je odgovorio da je gotovo siguran da Demokratski front (DF) nije napravio apsolutno nikakvu grešku.

“Ukoliko ne računate našu popustljivost kada je posrijedi zastupljenost u vladi na čijem čelu je bio Krivokapić. Većina koja je pobijedila na izborima 2020. godine dala je na predsjedničkim izborima podršku Jakovu Milatoviću i vidjeli smo kakav je bio rezultat. Dakle, greška je kada se ne uvaži ono što zajedno mogu pobjednici od 30. avgusta”, smatra Đurović.

On je kazao da ne postoji nijedan razlog zašto oni koji su pobijedili na izborima u avgustu 2020. i koji su podržali Milatovića za predsjednika države ne bi činili novu Vladu.

To bi, kako je naveo, bilo apsulutno u skladu sa izbornom voljom.

“Dakle, razni drugi eksperimenti, koji vode ka putu protiv demokratije, predstavljali bi rušenje izborne volje. Nažalost, toga smo se nagledali za ove tri godine i kao što vidite iz reakcija građana posljednjih dana, očigledno da je tome došao kraj”, zaključio je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS