Đurović: Nadležni da posvete veću pažnju preživjelima tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Bivša predsjednica Skupštine Danijela Đurović pozvala je nadležne organe da posvete veću pažnju preživjelima prošlogodišnje tragedije na Cetinju i njihovim porodicama.

Đurović je na Tviteru /Twitter/ navela da se danas navršava godina od stravične tragedije u kojoj je ubijeno deset, a ranjeno šest osoba.

“Trenutka u kome je zastala cijela Crna Gora. Sada se sjećamo i molimo se za preminule, među kojima je i dvoje djece. Želim da se ovakav zločin više nikada ne ponovi u našoj zemlji”, rekla je Đurović.

