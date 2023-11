Đurašković: Dan Prijestonice nosi iskru slobode i jednog herojskog vremena

Podgorica, (MINA) – Dan Prijestonice je jedan od najsvjetlijih datuma u slavnoj i bogatoj istoriji Cetinja i Crne Gore i u sebi nosi iskru slobode i jednog herojskog vremena, kazao je Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković

Svečanom sjednicom lokalnog parlamenta danas je obilježen 13. novembar, Dan Prijestonice i Dan oslobođenja Cetinja.

Kako je saopšteno iz Prijestonice, svečanost je održana u Vladinom domu, uz prisustvo najviših državnih zvanica, diplomatskog kora i drugih istaknutih ličnosti iz političkog, kulturnog, naučnog i sportskog života Crne Gore.

Đurašković je istakao da je Dan Prijestonice jedan od najsvijetlijih datuma u slavnoj i bogatoj istoriji Cetinja i Crne Gore, i da kao takav u sebi nosi iskru slobode i jednog herojskog vremena, učvršćujući temelje grada i države.

On je kazao da je 13. novembar dan kada se Cetinje sa osjećajem uzvišenosti i posebnim sentimentom sjeća svojih slavnih boraca.

„Hiljade njihovih drugarica i drugova i 49 narodnih heroja koji su, ponešeni snom o slobodi, svojom slavnom borbom gradili slobodarsku i revolucionarnu tradiciju Crne Gore i time zavrijedili našem gradu orden Narodnog heroja“, dodao je Đurašković.

Prema njegovim riječima, 79. godišnjica oslobođenja Cetinja je i dan ponosa i nade koji podsjeća sve sadašnje i buduće generacije Cetinjana da sloboda nije data, već stečena hrabrošću i žrtvom njihovih predaka.

„Ali i praznik kojim obećavamo da ćemo čuvati antifašističko nasljeđe, identitet i jedinstvo koju su generacije prije nas stekle svojim hrabrim djelovanjem”, istakao je Đurašković.

Predsjednica Skupštine Prijestonice Milena Vujović navela je da je Dan Prijestonice datum koji podjeća na slobodarski duh kojim Cetinje odiše od svog postanka, kao i na žrtve koje su naši preci podnijeli za slobodu Cetinja i domovine.

Kako je navela, Prijestonica je uspjela da sačuva svoj autentičan duh, mjesto koje svojim spomenicima i kulturno-istorijskom zadnjima živopisno svjedoči o prošlim vremenima ključnim za formiranje crnogorskog identiteta i državnosti.

„Stoga, obaveza i dužnost svih nas je da ukažemo na značaj ovog datuma koji se i dan danas pamti i poštuje, jer je cetinjska, a i crnogorska istajnost, borba i volja, iznjedrila 13. novembar kao simbol slobode našeg grada”, istakla je Vujović.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Dan Prijestonice uz podsjećanje na istoriju grada “upisanu zlatnim slovima”.

“Ono što je započeto 13. jula 1941. godine, a što je kao luča slobode zasijalo u mraku fašizmom porobljene Evrope, dovelo je do rađanja Grada heroja, na ponos Crnoj Gori i njenoj nepokornoj istoriji”, poručio je Milatović.

On je kazao da danas državne i lokalne politike primarno moraju biti usmjerene na unapređenje infrastrukture i pokretanje investicionog ciklusa, koji će dovesti do stvaranja uslova za poboljšanje životnog standarda svih stanovnika Cetinja.

Na svečanosti su dodijeljene studentske nagrade najboljim studentima koji studiraju na fakultetima sa sjedištem u Prijestonici, na prijedlog Vijeća fakulteta, kao i studentima koji imaju prebivalište u Prijestonici, a studiraju u Crnoj Gori i inostranstvu.

Nagrađene su studentkinja master studije na Fakultetu dramskih umjetnosti Marija Ristić, studentkinja master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost Mirjana Marković, studentkinja druge godine Muzičke akademija Martina Kovačević i studentkinja treće godine Fakulteta likovnih umjetnost Iva Gopčević Čelanović.

Dodijeljene su nagrade i studentu master studija na Fakultetu pravnih nauka Jovanu Jablanu, studentu doktorskih studija Elektrotehničkog fakulteta Ivanu Martinoviću i studentkinji master studija na Fakultetu likovnih umjetnosti Kseniji Borozan.

