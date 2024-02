Dukaj: Samo profesionalna uprava može ispuniti kriterijume EU

Podgorica, (MINA) – Samo profesionalna javna uprava, koja pruža kvalitetne usluge građanima i privredi, može ispuniti sve neophodne kriterijume koji su Crnoj Gori potrebni na putu ka Evropskoj uniji (EU), kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je, na sastanku sa ambasadorom Hrvatske u Crnoj Gori Veselkom Grubišićem, rekao da su reforma javne uprave, digitalizacija i sajber bezbjednost procesi koji se moraju razvijati istovremeno, jer su neodvojivi i veoma važni za nesmetano funkcionisanje države.

„Vlada i Ministarstvo javne uprave (MJU) prepoznali su značaj i vrijednost digitalne transformacije i nastojimo da ovaj koncept unaprijedimo i u potpunosti promovišemo“, kazao je Dukaj.

On je, kako je saopšteno iz MJU, istakao da se, kroz stvaranje savremene i efikasne elektronske uprave, trude da digitalizuju sve poslovne i društvene procese, kako bi dostigli krajnji cilj – administraciju bez papira.

„Samo profesionalna javna uprava, koja pruža kvalitetne usluge građanima i privredi, može ispuniti sve neophodne kriterijume i kapacitete koji su nam potrebni na putu ka pridruživanju EU“, kazao je Dukaj.

Grubišić je, kako se navodi u saopštenju. pozdravio planove MJU, kao i kvalitetnu razvijenu saradnju sa Ministarstvom pravosuđa i uprave Hrvatske.

„Razmjenom iskustava može se postići zajednički napredak, posebno u smislu prilagođavanja evropskim standardima“, naglasio je Grubišić.

Dukaj i Grubišić su ukazali na brojne mogućnosti saradnje između Crne Gore i Hrvatske u oblasti digitalizacije, reforme javne uprave i jačanja administrativnih kapaciteta.

