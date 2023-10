Dukaj na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave Maraš Dukaj učestvovaće naredna dva dana na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije (VK), na kojoj će biti razmatran Nacrt zakona o Vladi koji je Crna Gora uputila Komisiji na mišljenje.

Kako je najavljeno iz Ministarstva javne uprave, Dukaj će naredna dva dana predvoditi crnogorsku delegaciju u Veneciji.

Dukaj je ranije, nakon sastanka sa predstavnicima VK, kazao da oni nijesu imali primjedbi koje će bitnije uticati na strukturu Nacrta zakona o Vladi.

On je rekao da se nada da će do kraja oktobra zakon o Vladi biti pred poslanicima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS