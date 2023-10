Dukaj: Ko isključi DUA iz političke saradnje isključio je i Albanski forum

Podgorica, (MINA) – Politika je živ proces i saradnje se šire, ali i smanjuju, kazao je politički direktor Albanske alternative (AA) Maraš Dukaj, navodeći da isključivanje Demokratske unije Albanaca (DUA) iz političke saradnje znači i isključenje Albanskog foruma.

Kako je saopšteno iz AA, Dukaj je rekao da je njima u Albanskom forumu drago što su nastavili saradnju sa DUA.

On je naveo da su formiranje zajedničkog kluba poslanika u Skupštini Crne Gore dogovorili odmah nakon parlamentarnih izbora, ali da su čekali druge albanske partije da im se priključe, jer to je jedini put napretka.

„Od sada i formalno smo svi mi iz kluba jedno, i tako ćemo nastaviti, tako da ko god misli da politički isključuje DUA iz političke saradnje, isključio je i Albanski forum“, kazao je Dukaj.

On je rekao da nemaju problem ni sa kim.

„A ako neko ima problem sa nama, shodno tome ćemo se odnijeti u formiranju vlade i svim procesima koji predstoje“, poručio je Dukaj.

Prema njegovim riječima, politika je živ proces, saradnje se šire, ali i smanjuju, i bitno je ostati dostojan.

Kako je naveo Dukaj, jedini politički subjekt u Crnoj Gori koji je širio saradnju, bez isključenja, sa svim partijama u Crnoj Gori je Albanski forum.

„Mi smo politiku izgradili na uvažavanju svih, bez bilo kakvih razlika, ali uvjek znajući da sprovodimo svoju politiku. Sa nama su svi bili uvjek na čistac, za prosperitet i razvoj Crne Gore na svim poljima i procesima“, kazao je Dukaj.

On je rekao da su, što se tiče saradnje sa Demokratama, od 2019. u Tuzima u koaliciji i da su, zajedno sa ostalim albanskim partijama – AA, DUA i Demokratskim savezom Albanaca, te godine Demokratsku partiju socijalista (DPS) poslali u opoziciju.

Dukaj je kazao da je saradnja sa Demokratama nastavljena i u novom mandatu lokalne vlasti.

On je podsjetio da je Albanski forum sam osvojio apsolutnu većinu u Tuzima.

„Ali, nijesmo bili zaslijepljeni vlašću, nego smo u Tuzima nastavili da vodimo uspješno opštinu, zajedno, i time pokazali da nijesmo zaboravili njihov odlučujući glas 2019. godine da pošaljemo DPS u opoziciju“, naveo je Dukaj.

On je poručio onima koji žele saradnju na partnerskoj osnovi, da u njihovom klubu imaju tri poslanika, sa kojima se, kako je kazao, mogu dogovoriti bez papira, na datu riječ i ispruženu ruku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS