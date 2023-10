ZHMP: Uhapšen vozač Doma zdravlja, a ne HMP

Podgorica, (MINA) – Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) saopštili su da nije tačna informacija da je uhapšen vozač koji je pod dejstvom alkohola upravljao vozilom Hitne medicinske pomoći (HMP), navodeći da se radi o vozaču Doma zdravlja.

Iz Uprave policije su ranije danas saopštili da su uhapsili D.P, koji je vozilom HMP upravljao pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,31 promil.

“Obavještavamo vas da nije tačna informacija objavljena na Tviter nalogu Uprave policije da je policija u Bogetićima uhapsila vozača koji je pod dejstvom alkohola upravljao vozilom Hitne medicinske pomoći. Radi se o vozaču Doma zdravlja”, navodi se u reagovanju ZHMP.

Oni su kazali da su o tome obavijestili Upravu policije.

