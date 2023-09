Vlada uputila saučešće porodicama stradalih u zemljotresu u Maroku

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore uputila je saučešće porodicama stradalih u snažnom zemljotresu u Maroku.

U razornom zemljotresu koji je kasno sinoć pogodio Maroko poginulo je više od hiljadu ljudi.

“U ovom teškom trenutku stojimo uz marokanski narod i na raspolaganju smo da, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, pružimo svu potrebnu pomoć”, poručili su iz Vlade na društvenoj mreži X.

