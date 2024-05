Dogovoreni ključni projekti

Podgorica, (MINA) – Izgradnja aneksa terminalne zgrade u Podgorici i instaliranje i nabavka sekundarnog radara na planini Vrsuta ključni su infrastrukturni projekti koje Kontrola letjenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) planira da investira u Crnoj Gori.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović je, nakon sastanka sa pomoćnikom direktora SMATSA, Rajkom Uskokovićem, kazao da je SMATSA izuzetno važan činilac, zbog čega je neophodno više ulagati u infrastrukturu.

„Ohrabruju podaci u vezi sa preletom kroz vazdušni prostor Crne Gore, ali i operacije slijetanja i polijetanja na crnogorskim aerodromima”, kazao je Radulović.

Uskoković je informisao Radulovića o rezultatima ostvarenim u prvom kvartalu ove godine kada je riječ o preletima iznad vazdušnog prostora Crne Gore.

“Broj IFR operacija preko vazdušnog prostora Crne Gore za prvi kvartal ove godine je 110,44 hiljade, što je gotovo sedam i po hiljada više nego u istom periodu prošle godine ili 30,99 hiljada više nego 2019. godine”, rekao je Uskoković.

Statistika pokazuje da je broj polijetanja sa aerodroma Podgorica u prvom kvartalu ove godine 13,38 odsto veći u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj polijetanja sa aerodroma Tivat u odnosu na prošlu godinu porastao 20,7 odsto.

Tokom sastanka predstavnici SMATSA akcenat su stavili na uspješnu saradnju sa ostalim vazduhoplovnim subjektima poput Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Aerodroma Crne Gore te nacionalne avio kompanije ToMontenegro.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS