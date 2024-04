Vlada predložila izmjene i dopune Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore utvrdila je danas Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kojim će biti prevaziđeni problemi u praktičnoj primjeni tog propisa.

U saopštenju nakon današnje sjednice navodi se da donošenje tog zakona predstavlja jedan od prioriteta Vlade u pregovaračkom poglavlju 23, u okviru procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

“Predloženim izmjenama Zakona prevazići će se problemi primijećeni u praktičnoj primjeni ovog propisa i omogućiti ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć posebno ranjivim kategorijama osobama (žrtvama torture, djeci žrtvama krivičnih dijela protiv polnih sloboda i djeci koja su pokrenula postupak za zaštitu prava djeteta)”, kaže se u saopštenju Vlade.

Navodi se da će se time doprinijeti i realizaciji preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje torture i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, kao i usaglašavanju sa međunarodnim standardima u oblasti prava djeteta i preporukama UNICEF-a, kada je u pitanju pristup pravdi djeci.

“Nadalje, propisivanjem odredbi kojima se uvodi obaveza posjedovanja posebnih stručnih znanja advokata koji pružaju besplatnu pravnu pomoć ovim kategorijama korisnika unaprijediće se i kvalitet pružanja pravne pomoći”, rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na preseljenju Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

U Informaciji se navodi da je, u skladu sa Zaključkom Vlade od 6. jula prošle godine, kojim je dala na korišćenje SDT-u i SPO-u poslovni prostor u staroj zgradi Vlade, sa predstavnicima projekta Podrška EU vladavini prava u Crnoj Gori – Eurol lll i Ambasade SAD dogovorena donacija u vidu finansiranja izrade studije podobnosti stare zgrade Vlade, kao i nabavke kancelarijskog namještaja i IT opreme.

„U tu svrhu, SDT je izradilo projektni zadatak, a finalna verzija nacrta i dizajna prenamjene stare zgrade Vlade (idejno arhitektonsko rješenje) za smještaj SDT-a i SPO-a je završena 15. marta od strane eksperata koje je angažovala Ambasada SAD u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, kako se radi o štićenom objektu od posebnog javnog značaja, SDT obezbijedilo idejno arhitektonsko rješenje – podloge u dwg formatu, za potrebe izrade projektne dokumentacije za ostale faze.

Ističe se da idejno arhitektonsko rješenje predstavlja optimalno rjesenje dispozicije korisnika, namještaja opreme, bez bilo kakvih izmjena unutrašnje strukture pastojećeg stanja.

„Tako da predložena promjena organizacije prostora u objektu, zamjena opreme i instalacija ne utiče na stabilnostl i sigurnost objekta, ne mijenjaju se konstruktivni elementi, niti se mijenja spoljni izgled objekta“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Vlada zadužila Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da, u saradnji s Upravom za državnu imovinu, preduzme dalje aktivnosti na adaptaciji stare zgrade Vlade za smještaj SDT i SPO.

„Kao i aktivnosti za preostale faze jake i slabe struje, termotehnike i protiv požarne zaštite, uz stručni nadzor, dok je Ministarstvo finansija zaduženo da, po potrebi i iskazanim troškovima, obezbijedi sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti“, naveli su iz Vlade.

Vlada je danas usvojila i Informaciju o priznavanju inostranih obrazovnih isprava stečenih na obrazovnim ustanovama u regionu.

Navodi se da je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) zaduženo da inicira sporazume o saradnji sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, radi zajedničkih aktivnosti na sprečavanju eventualnih zloupotreba nezakonitog izdavanja obrazovnih isprava o završenom srednjem i visokom obrazovanju stečenih na javnim i privatnim ustanovama obrazovanja.

Dodaje se da je MPNI zaduženo da formira međuresorsku radnu grupu od predstavnika ministarstava pravde, unutrašnjih poslova, finansija i javne uprave, Uprave policije, Državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Unije poslodavaca, Privredne komore i predstavnika nevladinih organizacija i udruženja građana.

Iz Vlade su kazali da je zadatak radne grupe da predloži model provjere inostranih obrazovnih isprava o završenom srednjem i visokom obrazovanju stečenom na javnim i privatnim obrazovnim ustanovama u regionu.

