Vezišnica zamućena zbog pepela i šljake

Podgorica, (MINA) – Rijeka Vezišnica zamućena je zbog isticanja hidromješavine pepela i šljake sa jedne od linija cjevovoda kojim se nusprodukti proizvodnje u Termoelektrani Pljevlja transportuju do deponije Maljevac, saopštili su iz Elektroprivrede (EPCG).

Iz te kompanije su kazali da je danas oko 14 sati, nakon redovnog obilaska lokacije kuda prolaze dvije linije cjevovoda, kojima se pepeo i šljaka, kao nusprodukti proizvodnih procesa u TE Pljevlja, transportuju do deponije Maljevac, uočeno naprsnuće cijevi.

“I isticanje određene količine hidromješavine pepela i šljake sa jedne od linija, što je dovelo do zamućenja rijeke Vezišnice”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su, odmah nakon izlivanja, u skladu sa procedurama kompanije, preduzete aktivnosti u cilju smanjenja potencijalnog negativnog uticaja i mogućih posljedica na životnu sredinu.

“Prvo su isključene transportne linije, potom je, radi povećanja nivoa vode u rijeci Ćehotini, sa akumulacione brane Otilovići izvršeno dodatno otvaranje ventila na temeljnim ispustima”, kaže se u saopštenju.

Iz EPCG su kazali da je nakon toga, s ciljem povećanja nivoa vode u Vezišnici, iz postrojenja za HPV pušten preliv sa pješčanih filtera sa čistom dekarbonizovanom vidu.

Oni su naglasili da TE Pljevlja aktivno prati stanje na vodotocima koji su potencijalno mogli biti ugroženi nakon nezgodne situacije na jednoj od transportnih linija sistema za transport pepela i šljake.

“EPCG Nikšić naglašava da žali zbog nemilog događaja, uz uvjerenje da nakon preduzetih mjera i aktivnosti neće doći do negativnog uticaja na životnu sredinu”, dodaje se u saopštenju.

