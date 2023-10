Utopila se državljanka Moldavije kod Sutomora

Podgorica, (MINA) – Dvadesetsedmogodišnja državljanka Moldavije utopila se danas kod sutomorske plaže.

To je Portalu RTCG saopštio načelnik Uprave za pomorsku sigurnost i upravljanje lukama (UPSUL) Žarko Lukšić.

On je kazao da su uspjeli da spase tri osobe, a da se ženska osoba utopila na samo dvadesetak metara od obale.

“Grupa mladih Moldavaca je danas prema informacijama isplovila iz barske marine na “stend ap” daskama i ubrzo ih je južni vjetar odvukao iz Golog brda u Sutomoru. Očajnički su pred velikim talasima pokušavali da se dokopaju sutomorske plaže”, rekao je Lukšić, prenosi Portal RTCG.

Njihov operativni centar je dobio informaciju u 16 sati i 45 minuta.

“Dvije mlade osobe tridesetih godina su uspjele da dođu do plaže i talasi su ih izbacili, ali uprkos visokom riziku za posadu čamaca i blizine stijena, druge dvije je prevrnuo talas i bacio na kamenitu obalu. Zadnjim atomima snage došli su do plaže, ali ženskoj osobi nije bilo spasa”, rekao je Lukšić.

Kako je kazao, ogromni talasi nijesu dozvoljavali da im iko u tom trenutku pomogne.

Na mjesto nesreće su odmah došli pripadnici Centra bezbjednosti Bar i Sektora granične policije.

“Zavod za hitnu medicinsku pomoć je zbrinuo ostale osobe”, naveo je Lukšić.

Osim toga, danas oko 13 sati Pomorsko opertivni centar je primio poziv od OKC 112 da se jedan plivač nalazi kod Ričardove glave u Budvi i ne može izaći iz mora zbog velikih talasa.

“Zbog konfiguracije terena i plitke vode, sa mora je bilo nemoguće doći, a da se ne ugroze životi spasilaca i čamac, te je na kraju uz napor svih službi sa kopna i herojskog poduhvata Budvanina Luke Vukčevića, život muškarca spašen u zadnjem trenutku”, saopštio je Lukšić.

On je zaključio da takve situacije i avanturističko ponašanje u praksi dovode do tragičnih posljedica.

