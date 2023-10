Unapređenje saradnje Crne Gore i Mađarske u oblasti obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Memorandum između crnogorskog Ministarstva prosvjete i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru programa Stipendium Hungaricum od 2024. do 2026. godine, koji je važan za unapređenje saradnje u oblasti obrazovanja, potpisan je danas u Budvi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, resorni ministar Miomir Vojinović i ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto Memorandum su potpisali na marginama 2BS Foruma.

“Memorandum je izuzetno važan za unapređenje saradnje u oblasti obrazovanja, prevashodno za promovisanje mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja jer je ona prepoznata kao prioritet u strateškim dokumentima, kako na nacionalnom, tako i na nivou Evropske unije”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva prosvjete su dodali da je mađarska strana na godišnjem nivou dodjeljuje crnogorskim studentima 35 stipendija, pri čemu se stipendije alociraju za bačelor, master i doktorske studije.

Vojinović je na sastanku nakon potpisivanja zahvalio na dosadašnjoj podršci koju Mađarska pruža Crnoj Gori u oblasti obrazovanja.

On je dodao da je siguran da će crnogorski studenti u Mađarskoj sticati znanja i vještine neophodne modernom tržištu rada.

“Ministarstvo prosvjete će zajedno sa Univerzitetom Crne Gore učiniti sve da se na najbolji način iskoriste svi potencijali stipendija koje će biti ponuđene u narednom periodu kroz realizaciju potpisanog Memoranduma”, navodi se u saopštenju.

Sijarto je naglasio da Mađarska želi da učini svoj sistem visokog obrazovanja međunarodnim kroz prisustvo studenata iz drugih država, tako da će studenti iz Crne Gore takođe doprinijeti ispunjavanju ovog cilja.

“On je zahvalan što Ministarstvo prosvjete u kontinuitetu promoviše ove stipendije kod visokoškolskih obrazovnih institucija u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Sijarto je dodao da je Mađarska zahvalna što 29 svršenih studenata iz Crne Gore veoma aktivno doprinose uspješnom funkcionisanju velike allumni zajednice.

