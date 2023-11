Uhapšen zbog napada na ambasadora Palestine

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je bivšeg diplomatu H.H. (43) i protiv njega podnijela krivičnu prijavu, zbog verbalnog napada na ambasadora Palestine u Crnoj Gori Rabija Alhantulija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je H.H. uhapšen zbog krivičnog djelo ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom.

Kako se sumnja, on je izvršio krivično djelo tako što je 20. novembra oko 15 sati i 30 minuta nasilno ušao u unutrašnjost Ambasade Palestine, u ulici Vaka Đurović u Podgorici.

“Zatim je verbalno napao ambasadora Alhantouli Rabii upućujući mu riječi prijeteće sadržine, pri čemu je odbijao da napusti prostorije Ambasade Palestine”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je H.H. uhapšen po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

