U Kotoru otvoren Dnevni boravak za starije osobe

Podgorica, (MINA) – Dnevni boravak za odrasle, stare i osobe sa invaliditetom, površine 107 metara kvadratnih i kapaciteta 20 korisnika, otvoren je danas u Kotoru.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja saopšteno je da je Dnevni boravak otvorio resorni ministar Admir Adrović sa predsjednikom opštine Kotor Vladimirom Jokićem i direktorom Doma starih u Risnu Srđanom Dragomanovićem.

Dragomanović je istakao je da je to najveći dnevni boravak u Crnoj Gori, čije je opremanje koštalo 46 hiljada EUR.

On je kazao da će Dnevni boravak pružati usluge za 20 korisnika, kojima će biti obezbijeđeni obroci, društvene igre, psiho-socijalna podrška, mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi, kao i različite radionice.

„Ne smijemo zaboraviti da su korisnici naših usluga generacije koje su poslije rata gradile ovaj grad i državu, tako da mislim da smo svi zajedno nešto dobro napravili“, kazao je Dragomanović.

Adrović je kazao da otvaranjem Dnevnog boravka nastoje da poboljšaju kvalitet života u Kotoru i stvore uslove za integraciju ranjivih kategorija u zajednicu.

Namjera je, kako je rekao, da se odrasli, stari i osobe sa invaliditetom integrišu na osnovu jednakih mogućnosti.

„Kao i da se kod korisnika podstakne razvoj praktičnih vještina, da se osnaže za samostalan život i pruži im se prilika da, u granicama svojih mogućnosti, doprinesu unapređenju socijalnog ambijenta u Kotoru“, naveo je Adrović.

On je kazao da će u Dnevnom boravku, u skladu sa potrebama korisnika, biti organizovane radno-okupacione, odnosno edukativne aktivnosti, koje podstiču razvoj novih znanja i vještina.

„Takođe, kroz određene metode rada, pružaće se podrška u socijalnoj inkluziji, razvijati komunikacione vještine i vještine i znanja potrebne za život u zajednici“, rekao je Adrović.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, kako je poručio, i u narednom periodu nastojati da stvara ambijent i sistem socijalne zaštite, koji omogućava produktivno, zdravo, pozitivno i dostojanstveno starenje, uspostavljanjem ovih i sličnih usluga kojima se podržavaju potencijali starijih da vode kvalitetan život.

Jokić je istakao da će se otvaranjem Dnevnog boravka, osim pružanja novih sadržaja, poboljšati i kvalitet života najstarijih sugrađana.

„Otvaranje ovog objekta je samo nastavak naše politike da naročito budemo obazrivi prema osjetljivim grupama“, kazao je Jokić.

Prema njegovim riječima, intencija Opštine Kotor je da nastavi da unapređuje sadržaje za najosjetljivije grupe u gradu.

„Otvoreni smo za sve tendencije da se poboljša kvalitet života najstarijim sugrađanima, a vjerujem da ćemo i tokom naredne godine imati programe koji će im učiniti ljepšim treće životno doba“, naveo je Jokić.

Iz Ministarstva su rekli da je Dnevni boravak za starije osobe u opštini Kotor 17. objekat te vrste u Crnoj Gori.

„Do sada su otvorena po dva u Nikšiću, Pljevljima, Danilovgradu, Bijelom Polju i na Cetinju, kao i po jedan u Mojkovcu, Plavu, Rožajama, Petnjici, Risnu i Kolašinu“, navodi se u saopštenju.

