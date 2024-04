U Baru uhapšena osoba zbog ulične prodaje narkotika

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je V.M. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije saopšteno je da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, kontrolisali V.M i pronašli osam manjih pvc pakovanja sa sadržajem bijele praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, namijenjena uličnoj, prodaji.

Navodi se da je pronađena i digitalna vaga za precizno mjerenje.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu V.M. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, kaže se i saopštenju.

Ističe se da je on uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.

