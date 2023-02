Tuzima pola miliona EUR za sanaciju štete

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore obezbijedila je 500 hiljada EUR iz tekuće budžetske rezerve za sanaciju štete usljed vremenske nepogode na teritoriji Opštine Tuzi tokom ljeta prošle godine.

Kako je saopšteno, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila informaciju i dala saglasnost za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve.

“Tim povodom, Vlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve za sanaciju štete u ukupnom iznosu od 500 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

U informaciji se navodi da je usljed vremenske nepogode na teritoriji Opštine Tuzi tokom ljeta prošle godine pričinjena velika šteta na poljoprivrednim kulturama, koju je komisija, po osnovu 250 zahtjeva, procijenila na oko 3.950.000 EUR.

Vlada je usvojila i informaciju o vanbudžetskom programu OEBS-a za podršku Ukrajini (Support Programme for Ukraine – SPU) i odobrila podršku u iznosu od 20 hiljada EUR, koja će biti opredijeljena iz budžetske rezerve.

U informaciji se navodi da postoji esencijalna potreba da se OEBS dodatno angažuje i pruži snažniju podršku Kijevu kako bi se pojačala otpornost i unaprijedila bezbjednosna, ekonomska, humanitarna i socijalna situacija i sprovođenje potrebnih reformi.

“Budući da se ulazi i u drugu godinu brutalne agresije Rusije na Ukrajinu, kao i da stanovništvo u Ukrajini u kontinuitetu suočeno sa najtežim izazovima koji dovode u pitanje egzistenciju i elementarna ljudska prava”, rekli su iz Vlade.

Podsjeća se da je zbog toga krajem prošle godine uspostavljen vanbudžetski program podrške Ukrajini.

Navodi se da je program za podršku koncipiran kroz 23 projekta, usaglašenih sa ukrajinskim vlastima, pri čemu je 18 u potpunosti definisano, dok je pet u fazi razrade.

Kako se dodaje, program su dosad podržale 22 države učesnice OEBS-a, kao i Evropske unije, dok su najave da će ukupan broj država donatora biti oko 40 – očekuje se da se sve članice EU nađu među donatorima.

“Ocijenjeno je da Crna Gora treba da se nađe na spisku donatora, jer se time šalje još jedna poruka o jasnoj i nedvosmislenoj podršci Ukrajini i spremnosti da učestvujemo u naporima koji imaju za cilj da se poboljša stanje u zemlji i olakša i zaštiti život civila”, kazali su iz Vlade.

