Trajni mir u Ukrajini je zajednički cilj i interes

Podgorica, (MINA) – Postizanje trajnog i pravičnog mira zajednički je cilj i interes, koji će snažno doprinijeti prevenciji novih konfliktnih žarišta i jačanju sveukupnog mira i bezbjednosti, poručeno je na trećem sastanku ukrajinske inicijative Formula za mir.

Na sastanku koji je održan na Malti učestvovao je državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Robert Markić.

Iz MVP-a su da su na sastanku učestvovali visoki predstavnici 90 zemalja, u cilju nastavka međunarodnih konsultacija u pravcu identifikacije mehanizama za izgradnju sveobuhvatnog, pravednog i trajnog mira u Ukrajini.

“Postizanje trajnog i pravičnog mira predstavlja zajednički cilj i interes, koji će dati snažan doprinos prevenciji novih konfliktnih žarišta i jačanju sveukupnog mira i bezbjednosti”, poručeno je sa sastanka.

U saopštenju MVP-a navodi se da je Markić na sastanku podsjetio da Crna Gora od 2014. godine prati situaciju u Ukrajini, nepokolebljivo podržavajući njen suverenitet i teritorijalni integritet i evropsku i evroatlantsku perspektivu.

Markić je kazao da je i Crna Gora doprinijela koordinisanim i solidarnim aktivnostima međunarodnih partnera u osudi brutalne ruske agresije.

“Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, u skladu sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom, Crna Gora je usvojila sve EU pakete restriktivnih mjera protiv Rusije i, pored međunarodne podrške, u skladu sa svojim kapacitetima, pružila značajnu vojnu, finansijsku, materijalnu i humanitarnu pomoć Ukrajini”, istakao je Markić.

Govoreći o inicijativi predsjednika Volodimira Zelenskog za pokretanje Formule mira u deset tačaka, Markić kazao da je zadovoljan što je od početka dobila podršku šire međunarodne zajednice, ocijenivši da predstavlja sveobuhvatan pristup novoj sigurnosnoj arhitekturi i putokaz ka prijeko potrebnom miru za Ukrajinu.

“Da bi Formula mira bila uspješna, od najveće važnosti je široka i jedinstvena podrška i raduje nas što su mnoge zemlje već pokazale interes za implementaciju jedne ili više tačaka Formule”, kazao je Markić.

Navodi se da je na toj liniji Markić najavio odluku Crne Gore da, učešćem na ekspertskom nivou u jednoj od radnih grupa, doprinese implementaciji ove nicijative.

Iz MVP-a su naveli da su učesnici razgovora, u zajedničkoj izjavi, ocijenili da mir mora biti zasnovan na principima poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, Povelje UN-a, relevantnih rezolucija Generalne skupštine UN-a, kao i međunarodnog prava.

Ističe se da je na sastanku razgovarano u okviru ranije definisanih oblasti za postizanje mira: “Nuklearna i radiološka bezbjednost”, “Sigurnost hrane”, “Energetska sigurnost“ „Oslobađanje svih zatvorenika i deportovanih lica“ i „Obnova teritorijalnog integriteta Ukrajine i svjetskog poretka“.

“Učesnici su pozdravili inicijativu za održavanje Globalnog mirovnog samita na nivou šefova država ili vlada, saglasivši se o preduzimanju daljih koraka za pripremu ovog događaja”, kaže se u saoopštenju.

Navodi se da je potvrđena odlučnost svih zemalja učesnica da nastave blisku saradnju u pravcu izgradnje najšire moguće međunarodne podrške za sveobuhvatan, pravedan i trajan mir u Ukrajini i svijetu.

Iz MVP-a su kazali da je na marginama sastanka, Markić razgovarao sa državnim sekretarom Ministarstva vanjskih poslova Rumunije Julijanom Fotom o saradnji dvije zemlje na multilateralnom planu.

