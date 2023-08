Stari aerodrom bez vode do 22 sata

Podgorica, (MINA) – Mještani podgoričkog naselja Stari aerodrom biće bez vode do 22 sata zbog oštećenja na primarnoj gradskoj vodovodnoj mreži, saopšteno je iz Vodovoda i kanalizacija.

Navodi se da je Stari aerodrom bez vode ostao u 14 sati.

“Do prekida vodosnabdijevanja je došlo usljed oštećenja na primarnoj gradskoj vodovodnoj mreži koji su izazvali radnici privrednog društva “Tehnoput” iz Podgorice, prilikom izgradnje Bulevara Veljka Vlahovića”, kaže se u saopštenju.

