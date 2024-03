Slabiji zemljotres u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovao je jutros zemljotres jačine 3,6 stepeni Rihterove skale, četiri kilometra jugozapadno od mjesta Čarađe.

Kako se navodi na sajtu Zavoda, zemljotres se dogodio u šest sati i 11 minuta, a žarište potresa locirano je na dubini od 14 kilometara.

Ističe se da zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS