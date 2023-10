Podgorica, (MINA) – Nacionalizam je i dalje veoma snažan faktor koji oblikuje društveno-političku zbilju u Crnoj Gori, u kojoj je skoro 58 odsto građana nacionalistički orijentisano, pokazalo je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) “Politička participacija građana/ki Crne Gore”.

Istraživanje, koje je danas predstavio metodolog Miloš Bešić, pokazalo je da 55 odsto građana smatra da se među nacijama može ostvariti saradnja, ali ne i potpuno povjerenje.

Istraživanje je sprovedeno od 25. avgusta do 15. septembra, na uzorku od hiljadu ispitanika.

“2015. godine 55 odsto ljudi su bili nacionalistički orijentisani, danas je to 57,7 odsto. Toliko kada pričamo o građanskoj državi, o multientičkom društvu“, rekao je Bešić na konferenciji za novinare.

On je kazao da Crna Gora, ali i cijeli region, imaju problem sa nacionalizmom.

„Nacionalizam je ovdje bio, i još je veoma snažan faktor koji oblikuje ukupnu društveno-političku zbilju“, rekao je Bešić.

Kako je istakao, 75 odsto građana slaže se da je opstanak vlastitog naroda glavni zadatak svakog pojedinca.

Prema istraživanju, kako je rekao, svaki drugi građanin Crne Gore kaže da nacionalno mještoviti brakovi nijesu dobri.

Bešić je rekao da se svaki drugi građanin slaže sa konstatacijom da se čovjek može osjećati samo sigurno kada je u sredini gdje je većina pripadnika njegove nacije.

On je istakao da sa nacionalizmom često ide i autoritarnost.

Kako je kazao, prema rezultatima istraživanja 27,1 odsto ispitanika se u potpunosti slaže da ljude koji ne poštuju zakone treba strogo kažnajvati, dok se 32,6 odsto ne slaže.

Bešić je kazao da se 18 odsto ispitanika u potpunosti slaže sa konstatacijom da je narod bez vođe kao čovek bez glave, dok se 30 odsto uglavnom slaže.

Prema njegovim riječima, 16, odsto se u potpunosti slaže da je najvažnija osobina koju djeca treba da nauče poslušnost.

„Stepen autoritarnosti u Crnoj Gori je na visokom nivou. Imamo 50 odsto populacije nacionalistički orijentisano i kod kojih je izložena autoritarna tendencija“, istakao je Bešić.

On je naglasio da je, kada postoji izražen nivo autoritarnosti i nacionalizma, a nizak nivo privrženosti demokratskim vrijednostima, vrlo teško napraviti funkcioanlnu demokratiju.

Govoreći o rejtingu partija, Bešić je kazao da nema značajne promjene u odnosu na prošlo istraživanje CEDEM-a.

On je kazao da je predsjednik Crne Gore jedina institucija gdje je 18,7 odsto ljudi više koji vjeruju u tu instituciju, nego onih koji ne vjeruju, dok sve ostale institucije imaju negativan indeks.

Bešić je kazao da političke partije imaju negativan indeks povjerenja od 47,5 odsto. „Ljudi u državi ne vjeruju u političke partije“, rekao je Bešić.

On je kazao da bi se u Crnoj Gori, prema rezultatima istraživanja, etnički ili rasno distancirao u odnosu druge.

Prema istraživanju, 28,6 odsto ispitanika ne želi da mu komšije budu doseljenici, a svaki četvrti građanin za komšiju ne želi čovjeka druge vjere.

Bešić je rekao da 16,7 odsto građana neće da mu komšija bude neko druge rase, dok 11,3 odsto ne želi Rome za komšije.

„Crna Gora je u sredini tabele u odnosu na evropske države po rasno etničkoj distanci i to nije problem samo Crne Gore“, objasnio je Bešić i dodao da je taj problem najpristuniji u Češkoj.

On je naveo da 65 odsto ispitanika ne želi da mu komšija bude narkoman, 54 odsto homoseksualac, 48,8 odsto osobe oboljele od HIV-a, dok 45 odsto ispitanika za komšije ne želi teške alkoholičare.

„Polovina građana se distancira od ljudi koji su drugačiji od njih. Od nas su u Evropi gori Jermenija, Albanija i Bjelorusija“, kazao je Bešić.

On je istakao da dvije trećine građana pokazuje indicije prema autoritarnoj političkoj kulturi.

Bešić je kazao da je 38 odsto u Crnoj Gori zapadno orijentisano, nezapadno 17,3 odsto, dok su ostali mješoviti – na obje strane.

On je rekao da 57,6 odsto crnogorskih građana kaže da je Srbija pijatelj Crne Gore, dok 7,2 odsto navodi da je ta država neprijatelj.

Kako je naveo, druga je Francuska sa 35,7 odsto građana koji smatraju da je prijatelj Crne Gore, a treća je Rusija za koju 35,4 odsto građana smatra da je prijatelj, a 19,7 odsto da je neprijatelj.

On je naveo da 25,4 odsto građana kaže da su Sjedinjene Američke Države prijatelj Crne Gore, a 33 da je neprijatelj.

„Percepcija Rusije u odnosu na Ameriku je još pozitivnija, to je poenta“ ,rekao je Bešić.

On je dodao da 20 odsto građana smatra da je Albanija prijatelj, a 30,9 da je neprijatelj 30,9.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS