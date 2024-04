Šaranović: Sistem bezbjednosti u cjelosti operativan

Podgorica, (MINA) – Sistem bezbjednosti je, bez obzira na brojne izazove sa kojima se suočava, u cjelosti operativan i spreman za rješavanje najtežih slučajeva, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala, Lazar Šćepanović, saopštio je ranije danas da su njihovi službenici uhapsili H.K. (29) iz Berana zbog sumnje da je sinoć u mjestu Meterizi, na putu Podgorica – Cetinje, ubio 29-ogodišnjeg R.M.

Šaranović je u reagovanju naveo da je još jedna brza i efikasna akcija službenika Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ rezultirala rasvjetljavanjem teških krivičnih djela ubistvo i pokušaj ubistva.

Kako je naveo, u rješavanju tih slučajeva korišćeni su svi kapaciteti bezbjednosnog sektora, uključujući helikoptersku jedinicu, u cilju lociranja i lišenja slobode počinilaca.

“Dajemo punu podršku aktivnostima policijskih službenika u borbi protiv svih oblika kriminala, uz jasnu poruku građanima da je sistem bezbjednosti, bez obzira na brojne izazove sa kojima se suočavamo, u cjelosti operativan i spreman za rješavanje najtežih slučajeva”, kazao je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS