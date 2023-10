Remiković: Nedostaje 1,7 hiljada popisivača, jedno od rješenja produženje popisa

Podgorica, (MINA) – Za popis stanovništa u Crnoj Gori, koji je planiran od 1. do 15. novembra, nedostaje 1,7 hiljada popisivača, saopštila je pomoćnica direktora Uprave za statistiku (Monstat) Snežana Remiković, navodeći da je jedna od strategija za rješenje tog nedostatka produženje roka popisivanja.

Remiković je Televiziji E, upitana da li su spremni da popis počne u srijedu, kazala da su nastavili sa pripremama i da je danas u 17 sati završena dvodnevna obuka popisivača.

„Ti popisivači će biti spremni u srijedu da, ukoliko ne dođe do promjene odluke, krenu na teren“, rekla je Remiković i ponovila da u Monstatu razmatraju najavu odlaganja popisa i scenarije koji su mogući u tom slučaju.

Upitana koliko popisivača nedostaje, Remiković je kazala da je traženo 3,9 hiljada popisivača na nivou Crne Gore, da je bilo prijavljeno 4.024 kandidata, a da je, nakon odabira i utvrđivanja shodno kriterijumima, izabrano 3,7 hiljada popisivača.

„Danas, drugog dana obuke, možemo reći da je obuku uspješno završilo oko 2,2 hiljada popisivača, što je skoro upola manje“, rekla je Remiković i dodala da to bitno mijenja strategiju.

Ona je istakla da je najava odlaganja popisa, a i najava bojkota opopisa određenih političkih subjekata, dovela do osipanja velikog broja popisivača.

Ona je navela da su dogovorali stategije u slučaju nedostatka popisivača.

Kako je rekla Remiković, to može na terenu da se riješi na određene načine shodno praksi država u regionu.

„Prva strategija je bila da se produžava javni oglas, a produženjem javnih oglasa svega šest opština je bilo sa nedostajućim brojem popisivača“, rekla je Remiković.

Ona je objasnila da je druga opcija prebacivanje popisivača iz jedne u drugu opštinu.

„Treća strategija je ona koja dovodi do produženja roka popisivanja. Imamo produženje kao praksu u zemljama u regionu, sad se to dešava u Albaniji, jer je tamo popis počeo 1. oktobra i još traje“, kazala je Remiković.

Upitana da li je Zakonom predviđeno da postoji mogućnost da se popis produži, Remiković je rekla da Zakonom nije definisan period sprovođenja popisa, nego Uredbom Vlade.

Ona je kazala da su prakse u regionu pokazale da je to neki trend.

Remiković je istakla da su mislili da neće doći do takve situacije, jer se u Crnoj Gori sprovodi popis sa papirnim upitnicima, dok su države u regionu to radile elektronskim uređajima i mali broj popisivača se javio usljed i nepoznavanja rada na računaru.

„Kod nas su i druge okolnosti dovele do toga da danas raspolažemo sa duplo manjim brojem nego što je traženo i predviđeno“, rekla je Remiković.

Upitana o najavi mandatara Milojka Spajića da će popis biti odgođen i da će kao dodatni kontrolni mehanizam uvesti softversko rješenje gdje bi građani mogli da provjere da li su podaci onakvi kako su rekli, Remiković je rekla da bi prvo sačekali da Vlada bude formirana i da vide šta treba da se uradi.

„U ovom momentu ne bih predviđala da li može ili ne može, jer treba da sjedemo za sto i da vidimo šta je moguće uraditi i šta treba uraditi“, rekla je Remiković.

Ona je, govoreći o mogućnosti online provjere, kazala da će u Monstatu insistirati da to bude u skladu sa zakonima o statistici, popisu i zaštiti podataka.

„Monstat mora da vodi računa o zaštiti podataka“, rekla je Remiković.

Ona je, govoreći o navodima da će se u Srbiji uzimati lični podaci studenata da bi im se omogućilo besplatno školovanje u toj državi, Remiković je kazala da su u prethodnom periodu imali i zahtjeve od građana koji su željeli postupak ostvarivanja prava na državljanstvo u Hrvatskoj i pravo na školovanje u Srbiji.

Kako je kazala, ti građani su dolazili u Monstat da traže duplikat popisnice ili potvrdu kako su se izjasnili na popisu.

„To je protivzakonita aktivnost i u Zakonu o popisu i u zakonu statistici i u popisnici, jasno stoji da se popisni podaci prikupljaju i mogu koristiti isključivo u statističke svrhe“, istakla je Remiković.

Upitana mogu li rezultati biti validni ukoliko na Cetinju 70 odsto stanovnika ne želi da se popiše, Remiković je rekla da bojkot ne bi trebalo da bude opcija.

Ona je kazala i da veličina bojkota utiče na preciznost podataka.

„U tom momentu momentu mi više ne govorimo o podacima popisa, nego o procjenama“, rekla je Remiković.

Kako je kazala, Monstat mora vršiti procjenu, pa koji god od statističkih metoda da se u tom slučaju koristi.

