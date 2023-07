Raspisan konkurs za drugi upisni rok

Podgorica, (MINA) – Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Grne Gore (UCG), u drugom roku, raspisan je danas, a prijave će se podnositi u ponedjeljak.

Kako je saopšteno iz UCG, u drugom upisnom roku ima mjesta za 1.008 studenata.

UCG je raspisao i konkurs za samofinansirajući program Ekonomskog fakulteta Biznis i ekonomija, na engleskom jeziku, za koji ima ukupno 45 mjesta.

Navodi se da će biti organizovano elektronsko prijavljivanje na konkurs.

“Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice”, rekli su iz UCG.

Prijava na konkurs se podnosi u ponedjeljak do 16 sati, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren.

Iz UCG su kazali da se, ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi u okviru radnog vremena studentskih službi.

Oni su istakli da neblagovremeno podnijeta prijava neće biti uzeta u razmatranje.

Iz UCG su naveli da će polaganje testova iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit, biti u utorak.

Raspored termina polaganja predmeta biće istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica.

Kako je saopšteno, prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, biće organizovani 19. i 20. jula, prema rasporedu koji će biti istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica.

“Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se 21. i 22. jula, prema rasporedu organizacionih jedinica”, kazali su iz UCG.

