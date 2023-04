Rade na identifikaciji osoba koje su napale mladića u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Službenici policije rade na identifikaciji osoba koje su u petak u Podgorici napale N.D. (22), saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, N.D. je policiji u Podgorici prijavu podnio u petak oko 22 sata i 20 minuta.

„U kojoj je naveo da su ga, dok se nalazio u Ulici Svetlane Kane Radević, nakon završene konvencije jednog predsjedničkog kandidata, oko 20 sati i 40 minuta, vrijeđale njemu nepoznate osobe, od kojih mu je jedna zadala udarac u predijelu lijeve ruke palicom“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je N.D. tom prilikom lakše povrijeđen.

„Obavijesten je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu policija dalje postupa i preduzima mjere i radnje na identifikaciji osoba koje su napale N.D.“, navodi se u saopštenju.

