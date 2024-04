MPCFL rezultati – Budućnost i Sutjeska neriješeno, po bod Mornaru i Dečiću

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Sutjeske igrali su večeras u Podgorici neriješeno 2:2, a pobjednika nije bilo ni u duelu Mornara i Dečića koji je u Baru završen 1:1, 32. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Pobjede u ovom kolu ostvarili su Petrovac i Mladost, dok je duel Arsenala i Jedinstva završen bez pogotka.

Sutjeska je pod Goricom povela golom Đorđa Šaletića u 1. minutu.

Poravnap je Đorđe Despotović u 6, a rezervista Ivan Bojović donio preokret u 80. minutu.

Konačan rezultat postavio je Vasko Kalezić u 90. minutu.

Mornar je poveo golom Milana Vušurovića u 17. minutu.

Bod gostima ekipi iz Tuzi donio je Oliver Šarkić 39. minutu.

Petrovac je pred svojim navijačima savladao Jezero 2:1, golovima Slobodana Babića u 20. i 78. minutu.

Jezero je do pogotka došlo autogolom Danila Pešukića u 68. minutu.

Pobjedninika nije bilo ni u duelu Jedinstva i Arsenala, koji su Bijelom Polju igrali 1:1.

Gosti je u vođstvo doveo Marko Merdović u 31. minutu.

Konačan rezultat postavio je Žarko Korać u petom minutu sudijske nadoknade.

U derbiju začelja, Mladost je na DG areni savladala Rudar 1:0

Odlučujući pogodak postigao je Aleksa Maraš u 50. minutu iz jedanaesterca.

U posljednjem meču ovog kola, Mornar i Dečić nakon prvpog poluvremena igraju 1:1.

Dečić je, nakon 32. kola, vodeći na tabeli sa 58 bodova.

Budućnost je druga sa 55, Sutjeska je treća sa 53, dok bod manje ima četvrtoplasirani Mornar.

Jezero je peto sa 48 bodova.

