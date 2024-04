Demokrate predale listu za izbore u Budvi

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora predala je sinoć Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) listu za predstojeće lokalne izbore u toj opštini, koju predvodi Đorđe Zenović.

Iz budvanskog odbora Demokrata kazali su da listu „Ojačaj, Obnovi, Oživi- BUDVA ODLUČUJE!“ čine prepoznate Budvanke i Budvani koji su svoj život i rad posvetili razvoju svoje lokalne uprave.

Kako us naveli, da je to prepoznato i od građana govore i brojni potpisi podrške toj listi.

Zenović je kazao da su, zajednički u prostorijama OIK-a, predali pobjedničku listu.

„Već smo obavili na desetine razgovora sa našim sugrađankama i sugrađanima, njihova reakcija je odlična i neupitno ukazuje na sjajan izborni rezultat koji će nadmašiti sve prethodne“, rekao je Zenović.

On je kazao da je njihov slogan „Budva odlučuje“ da bi time poslali poruku da se prethodnih godina o Budvi nije odlučivalo u Budvi, navodeći da to građani odlično znaju.

Zenović je dodao da će tu praksu promijeniti, i da će se o Budvi odlučivati isključivo u Budvi i od ljudi koji najbolje znaju probleme grada.

Kako je kazao, prethodna uprava urušila se kao kula od karata upravo jer su dozvolili da o interesima Budve odlučuju neformalni i formalni centri moći u Crnoj Gori i regionu.

„Vodićemo isključivo pozitivnu kampanju, predstavljaćemo naše ideje i viziju razvoja grada, ali i naše ljude koji će biti stožer nove vlasti, koja će konačno biti stabilna 4 godine, nakon čega ćemo se moći pohvaliti sa renesansom koju smo Budvi donijeli“, rekao je Zenović.

On je istakao da u Budvi jedino Demokrate nemaju funkcionere pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva.

„I upravo zato građanima sa ponosom možemo poslati poruku da ćemo svu našu energiju, integritet i znanje ugraditi u javni interes i napredak našeg grada” zaključio je Zenović.

