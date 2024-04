Remi Budućnosti, Elektroprivreda ubjedljiva

Podgorica, (MINA) – Šahisti Omladinca remijem protiv Budućnosti obilježili su prvo kolo Premijer lige Crne Gore.

Omladinac, koji je nastao kao klub iz škole šaha Budućnosti, do pozitivnog ishoda vodili su Slaven Živković, koji je savladao Miloša Pečuricu i Nemanja Vukčević, koji je bez igre došao do poena.

Pobjede za Budućnost, jednog od favorita za trofej, ostvarili su Andrej Šuković i Blažo Kalezić.

Šahisti Elektroprivrede opravdali su ulogu favorita protiv ekipe Rudara sa 4,5-1,5.

Slavili su reprezentativci Denis Kadrić i Nikita Petrov, kao i Mihail Brjakin i Vuk Miletić, dok je kod Rudara bio raspoložen Milenko Lončar.

Herceg Novi je istim rezultatom savladao Prosvjetu, a pobjede su ostvarili Pavel Anisimov, Nebojša Nikčević i Artem Smirnov, dok su tri partije okončane remijima.

Crnogorac je u derbiju kola sa 3,5-2,5 savladao Mimozu zahvaljujući pobjedama Dragana Kosića i Sava Vujovića, dok je pobjedu Tivcanima donio Slaviša Milanović.

Minimalno je slavila i Mladost protiv Nikšića, a vaznu pobjedu su donijeli Dragoljub Kovačević i Nikola Perišić, dok je Veljko Draganić slavio u redovima Nikšića.

Na ženskoj ligi u derbiju kola Elektroptivreda je savladala Herceg Novi, a jedinu pobjedu ostvarila je Alena Skvorcova koja je nadigrala Lenu Miladinović, uz tri remija.

Minimalno su slavili Crnograc i Univerzitet Crne Gore, koji su savladali Damu, odnosno Budućnost.

Na prvoj ligi postignuti su sledeći rezultati: Zora – 7. Oktobar 3,5-2,5, Zeta – Osnovne i srednje škole 4,5-1,5, Dijagonale – Cetinje 3-3, Berane – Rumija 2,5-3,5, Rokada – Dama 2,5 -3,5.

Sjutra je na programu drugo kolo, u 15 sati i 30 minuta .

Šampionat u Herceg Novom, u okviru kojeg će se za trofeje boriti u Premijer, Prvoj, Ženskoj i Pionirskoj lig, svečano je otvorio predsjednik Skupštine Opštine Herceg Novi Ivan Otović, a učesnike je pozdravio i predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović.

