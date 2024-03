Podgorica, (MINA) – Pravo glasa u Andrijevici ima 3.831 građanin, što je za 19 manje u odnosu na broj birača u biračkom spisku u toj opštini po kome su održani prethodni izbori 11. juna prošle godine, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz MUP-a su, povodom Odluke Predsjednika Jakova Milatovića o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica za 2. jun, kazali da je broj birača u biračkom spisku u toj opštini po kome su održani prethodni izbori bio 3.850.

“Broj birača u biračkom spisku za lokalne izbore u opštini Andrijevica na dan 30. mart ove godine je 3.831”, navodi se u saopštenju MUP-a.

Oni su kazali da uvid u birački spisak, birač može ostvariti lično, na šalterima Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Andrijevica, svakim radnim danom od osam do 14 sati, uz važeću ličnu kartu ili pasoš.

“Prilikom neposrednog uvida, birač može zatražiti promjenu podataka upisanih u birački spisak”, kazali su iz MUP-a.

Oni su dodali da birač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i preko internet portala www.biraci.me.

“Na portalu, građanin unosom broja lične karte ili putne isprave može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa”, navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako se dodaje, budući da je tačnost adrese na kojoj građanin živi važna za tačnost biračkog spiska, na portalu postoji mogućnost podnošenja elektronskog zahtjeva za promjenu adrese u okviru opštine u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

“Građanin zahtjev za promjenu adrese može podnijeti i lično, na šalterima Područne jedinice/ Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance MUP-a, u opštini u kojoj ima prijavljeno prebivalište”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, birači koji posjeduju elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine, uvid u birački spisak mogu izvršiti direktno i preko internet portala https://e.servis.mup.gov.me, upotrebom sertifikata za elektronsku identifikaciju koji je ugrađen u elektronsku ličnu kartu.

“Birači upotrebom sertifikata za elektronsku identifikaciju i sertifikata za kvalifikovani elektronski potpis koji su ugrađeni u elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine, putem portala https://e.servis.mup.gov.me, mogu elektronskim putem izvršiti i promjenu adrese u okviru opštine u kojoj imaju prijavljeno prebivalište”, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su podsjetili da je, a kako bi građanin bio u mogućnosti izvršiti uvid u birački spisak na opisan način ili izvršiti promjenu adrese prebivališta upotrebom elektronske lične karte, neophodno prethodno izvršiti aktivaciju sertifikata u elektronskoj ličnoj karti.

Kako je saopšteno, uputstvo o načinu aktiviranju certifikata nalazi se na internet stranici https://ca.elk.gov.me

“U birački spisak upisuju se državljani Crne Gore koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, prema mjestu prebivališta”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS