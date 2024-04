Potpisane izmjene GKU za ustanove učeničkog i studentskog standarda

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i predsjednica Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Magdalena Kasalica potpisale su izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora za ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) saopšteno je da se izmjene odnose na povećanje koeficijenata zarada od deset odsto od 1. jula, dok će od 1. septembra zarade biti uvećane kumulativno najmanje 17 odsto neto.

Oni su objasnili da neto povećanje od 17 odsto od 1. septembra uključuje i povećanje od 1. jula.

„Dogovor je postignut uz dijalog i međusobno razumijevanje svih uključenih strana, što naglašava važnost konstruktivnog pristupa i saradnje“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da je potpisan i Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori.

„Prema ovom sporazumu, Vlada, to jest resorno ministarstvo se obavezalo da godišnje uplati po 70 hiljada EUR u naredne tri godine čime se pruža podrška rješavanju stambenih pitanja zaposlenih i doprinosi poboljšanju kvaliteta života i rada zaposlenih u oblasti ustanova učeničkog i studentskog standarda“, kaže se u saopštenju.

