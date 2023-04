Ponovno testiranje iz matematike 26. maja

Podgorica, (MINA) – Testiranje iz matematike za učenike devetog razreda osnovne škole, koje je trebalo da bude održano 20. aprila, biće organizovano 26. maja, saopšteno je iz Ispitnog centra.

Eksterno testiranje iz matematike za polumaturante nije održano 20. aprila, jer su testovi stigli do đaka prije polaganja.

Iz Ispitnog centra su danas saopštili da su tokom vikenda završili sve pripreme u vezi sa ponovnim testiranjem iz matematike.

“Kako škole do 19. maja organizuju polumaturkse ekskurzije za učenike, prvi i jedini slobodan termin za održavanje testiranja je 26. maj”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ispitni centar, što se tiče odloženog testiranja koje je trebalo da se održi 20. aprila, preko distributera dostavio ispitni material u 160 osnovnih škola, od osam do deset sati na dan testiranja.

“Nijedna škola nije imala primjedbi na preuzeti ispitni materijal. Sve ostalo je predmet policijske istrage”, rekli su iz Ispitnog centra.

Iz Ministarstva prosvjete ranije je saopšteno da testiranje iz matematike za polumaturante nije održano jer nijesu ispoštovane procedure i mjere koje su potrebne radi očuvanja tajnosti, i da je o tome obaviještena Uprava policije.

