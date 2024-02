Počela instalacija računarske opreme u osnovnim školama u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Informatički timovi (IT) Ministarstva prosvjete nauke i inovacije (MPNI) počeli su sa instalacijom računarske opreme u podgoričkim osnovnim školama (OŠ).

Iz MPNI je saopšteno da se oprema instalira u OŠ „Radojica Perović“, gdje će računarske učionice biti opremljene sa 32 računara, dva televizora 65 inča i dva multifunkcionalna štampača.

Navodi se da će u toj školi kabineti biti opremljeni sa po 18 računara i televizora 65 inča, kao i osam laptopova.

„Istim brojem računara, televizora i multifunkcionalnih štampača, biće opremljene i računarske učionice OŠ „Dr Dragiša Ivanović“ dok je za kabinete opredjeljeno po 15 računara i televizora 65 inča i osam laptopova“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su područnoj jedinici u Doljanima namijenjena po dva laptopa i projektora.

„Računarske učionice u OŠ „Štampar Makarije“ biće opremljene sa 32 računara, dva televizora 65 inča i dva multifunkcionalna štampača a kabineti sa 17 računara, 17 televizora i osam laptopova“, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da će za učenike OŠ „Sutjeska“ u računarskim učionicama biti instalirana 32 računara, dva televizora 65 inča i dva multifunkcionalna štampača, dok će po kabinetima biti raspoređeni po 21 računar i televizor i osam laptopova.

U OŠ „18. oktobar“ na Bioču, u računarskoj učionici biće instalirana tri računara, jedan televizor 55 inča i multifunkcionalni štampač, a u kabinetima četiri računara, četiri televizora i jedan laptop.

„Računarske učionice u OŠ „Maksim Gorki“ biće opremljene sa 32 računara, dva televizora 65 inča i dva multifunkcionalna štampača. Kabinetima će biti raspoređena 23 računara, isto toliko televizora i osam laptopova“, naveli su iz MPNI.

Kako su kazali, u OŠ „21. maj“ IT timovi Ministarstva će instalirati 32 računara, dva televizora 65 inča i dva multifunkcionalna štampača u računarskim učionicima, a u kabinetima 15 računara, 15 televizora i šest laptopova.

„U OŠ „Marko Miljanov“, u podgoričkom naselju Konik, u računarskoj učionici će se instalirati 16 računara, televizor 65 inča i multifunkcionalni štampač, a kabineti će dobiti 12 računara, 12 televizora i četiri laptopa“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS